Frenkie puede ser la 'Luz' del Barça en Lisboa

Sin presión, pero con la voluntad de ganar y cerrar de forma definitiva la clasificación para los octavos de final de la Champions League. Así plantean Hansi Flick y el FC Barcelona el partido en el Estadio da Luz de Lisboa. El Benfica es un rival peligroso en su estadio y a ese factor cancha hay que añadir las necesidades que tiene el cuadro de Bruno Lage. Marcha 15º con 10 puntos y está obligado a sumar en las dos jornadas que quedan. Y no son nada fáciles, puesto que cierra esta fase de grupos de la máxima competición continental en Turín ante la Juventus.

La marcha en la competición del equipo barcelonista es muy positiva. Después de caer en su debut en el Louis II de Mónaco, el cuadro de Flick lo ha ganado absolutamente todo. Y frente a rivales de entidad como su gran bestia negra de los últimos tiempos, el Bayern. El entrenador de Heidelberg considera clave cerrar cuanto antes cerrar ese TOP-8 que les liberaría el jugar una engorrosa eliminatoria previa. Y no hay que olvidar que, además, la entidad catalana sumaría un buen pico económico cuanto más arriba termine en la clasificación.

¿LA HORA DE FRENKIE?

Para el choque en tierras lisboetas, que se prevé pasado por agua (ayer cayó un aguacero muy importante sobre la capital lusa y se espera más lluvia este martes), puede introducir un par de cambio en el once el teutón. El que parece más claro, a tenor de lo que vimos en el Coliséum de Getafe, es el de Frenkie de Jong. El neerlandés entró al descanso por Marc Casadó y se ubicó en el pivote. Completó una buena segunda mitad y tiene números de disfrutar de continuidad en el Estadio Da Luz.

Frenkie de Jong rindió con nota ante el Betis / SPORT.es

Sería la tercera titularidad del ex del Ajax en lo que va de curso. Completó los 90 minutos en Barbastro y ante el Betis en Montjuïc, ambos encuentros de Copa del Rey. Ofreciendo una versión bastante mejorada de la que había mostrado tras su regreso de la lesión de tobillo.

A partir de aquí, otro que podría entrar en el once sería Ferran Torres. Solo especulaciones, pero el de Foios todavía no sabe lo que es salir de inicio en este 2025. De hecho, tan solo ha sido titular en una ocasión después de recuperarse de la lesión en el bíceps femoral. Y hablamos ya del 30 de noviembre. La entrada del valenciano podría acarrear que Raphinha se ubicara en la mediapunta y Ferran en el costado izquierdo. Gavi y Casadó podrían caerse del once. Veremos.

DUDAS BAJO PALOS

Resuelta la gran duda del otro día en Getafe, veremos si Iñaki Peña sigue como titular también en Champions. El alicantino fue el elegido de Flick en 2024 para jugar Liga y Champions y tras su retraso en las 'semis' de Supercopa se tambaleó un poco. En el Coliseum le ganó la partida a Szczesny, pero ayer Flick dejó la puerta abierta a que el polaco juegue en Da Luz. En la línea defensiva no se esperan variaciones. Koundé, Araujo, Cubarsí y Balde parecen ahora mismo intocables. En caso de ganar al Benfica, las rotaciones podrían llegar ante la Atalanta la próxima semana.