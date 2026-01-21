Frenkie de Jong vuelve a conquistar a Flick

A mitades de diciembre del pasado año, Hansi Flick fue contundente con Frenkie de Jong en rueda de prensa: "Tiene que mejorar después de los días de baja. Hemos jugado muy bien en los últimos partidos con Cubarsí, Eric...". Era la previa liguera ante Osasuna y de Jong afrontaba una situación prácticamente desconocida en el Barça, la de la suplencia. La temporada anterior también había tenido una fase de duda y comprobado que el técnico alemán no se casa con nadie. Pero De Jong logró remontar la situación y el 'déjà vu' se ha vuelto a manifestar en la actual. Una cosa parece quedar clara: Hansi Flick apuesta por la meritocracia, pero si considera que De Jong está al cien por cien, entonces no tiene duda: es indiscutible en sus planes.

Frenkie de Jong: "No puedes hablar con Gil Manzano. Le dices cualquier cosa y te saca tarjeta" / @esport3

Esta vez parecía que a De Jong le iba a costar más recuperar su plaza en el once. Porque Eric Garcia se había consolidado en la posición de pivote y no había motivos para sacar al de Martorell. En ese mismo partido ante los navarros, el neerlandés fue suplente por tercera vez consecutiva desde su baja por fiebre y apenas tuvo un cuarto de hora.

Hansi Flick dialoga con Frenkie de Jong en La Cartuja contra el Betis / Valentí Enrich

El movimiento de Flick

Pero entonces llegó un movimiento que volvió a dar entrada a De Jong. Eric regresó al eje de la defensa en detrimento de Gerard Martín y ya en Guadalajara, en la Copa del Rey, Frenkie fue titular.

A Flick le gustó lo que vio de Frenkie, consideró que había dado el paso adelante que le reclamaba y desde ese partido, siempre que ha estado disponible, el de Arkel ha sido de la partida. Así ha sido, consecutivamente, ante Villarreal y Espanyol en LaLiga, contra Athletic Club y Real Madrid en la Supercopa de España y el pasado domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. Solo se quedó sin jugar en el duelo copero de Santander porque estaba sancionado.

Así fue la firma de la renovación de Frenkie de Jong / FC BARCELONA

Iguala a Luis Suárez en partidos

Frenkie ha recuperado la confianza de Hansi Flick y ha seguido sumando muchos partidos para convertirse en el séptimo extranjero con más participaciones en la historia del FC Barcelona tras igualar a un mito como es Luis Suárez. Tanto el neerlandés como el charrúa suman 283 encuentros oficiales con la camiseta azulgrana y si Frenkie tiene minutos como está previsto en Praga, ocupará esta privilegiada posición del ranking en solitario, a la 'caza' del sexto, su compatriota Phillip Cocu, que suma 292.

Luis Suárez y frenkie de Jong, en un entrenamiento / FCB

Marcar en Champions, asignatura pendiente

De los 283 partidos con el Barça, 50 de ellos son de la máxima competición continental. Una cifra redonda que deja un dato curioso, pujes aunque De Jong no sea un goleador ni su función sea la de marcar, llama la atención que no haya marcado ni un solo gol como azulgrana en la Champions League. Tampoco, por cierto, con el Ajax, con el que disputó 11 encuentros. En cambio, el neerlandés suma 19 tantos con el Barça en el global de todas las competiciones, incluido 1 en la Europa League en Nápoles. El resto, 14 en Liga, 3 en la Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España. Marcar en la Champions es una asignatura pendiente para Frenkie.