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FC BARCELONA

Frenkie de Jong puede volver al once del Barça ante el Getafe más de dos meses después

El centrocampista neerlandés acumula tres ratos tras regresar de su lesión muscular

Frenkie de Jong, el neerlandés con más partidos disputados en el Barça

Frenkie de Jong, el neerlandés con más partidos disputados en el Barça

Frenkie de Jong, el neerlandés con más partidos disputados en el Barça / Laura Campuzano

Sergi Capdevila

Sergi Capdevila

Sin Marc Bernal, todavía entre algodones, y con Frenkie con poco ritmo aún, Eric Garcia ha vuelto a convertirse en ese multiusos tan preciado por Flick en estos últimos partidos. El de Martorell fue el pivote titular ante el Atlético y repitió titularidad el otro día frente al Celta en el Spotify Camp Nou.

Eric García en disputa de un balón con Julián Álvarez

Eric García en disputa de un balón con Julián Álvarez / SPORT.es

Como siempre, Eric respondió y estuvo a buen nivel. Siempre cumple bien pese a que su posición natural y donde se siente más a gusto es en la de central.

Casadó, defenestrado

Flick ha tenido que tirar de nuevo de su comodín favorito precisamente porque los dos futbolistas que deben ocupar ese rol, Frenkie y Bernal, no estaban operativos. Y ya no hablamos de un Marc Casadó que ha desaparecido del radar de Hansi y que tiene un pie fuera del Barça.

Frenkie, en el partido ante el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou

Frenkie, en el partido ante el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou / Alejandro Garcia / EFE

De cara al choque de este sábado en el Coliséum Alfonso Pérez de Getafe podríamos volver a ver de inicio por primera vez tras más de dos meses a Frenkie de Jong. El neerlandés acumula ya tres ratitos tras recibir el alta médica de su lesión del bíceps distal de la pierna derecha.

Siete, 10 y 18 minutos es la evolución del neerlandés ante Espanyol, Atlético y Celta de Vigo. De cara al choque en Getafe, importantísimo para amarrar aún más el título de Liga, Flick estudia ya darle la titularidad al tulipán. Está entrenando cada vez a mejor nivel y la evolución es buena.

Tal vez prefiere que tenga otro rato más largo y ya de cara a la otra semana en Pamplona meterlo de inicio, pero lo cierto es que Frenkie está listo ya para acumular minutos de calidad y puede ser la gran sorpresa en la alineación. La entrada del tulipán implicaría que Eric saliera de esa ecuación en el centro del campo y lo viéramos en el lateral diestro, en el central o en el banquillo.

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El testigo de Cocu

De Jong se convirtió en el choque ante el Celta en el neerlandés con más partidos disputados con la camiseta del Barça. 293, superando a un Phillip Cocu que estuvo presente en el Spotify Camp Nou el otro día y fue el encargado de entregarle una camiseta conmemorativa. Bonito momento el que nos regalaron los dos holandeses. Una nacionalidad clave en la historia azulgrana.

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