Frenkie de Jong puede volver al once del Barça ante el Getafe más de dos meses después

Sin Marc Bernal, todavía entre algodones, y con Frenkie con poco ritmo aún, Eric Garcia ha vuelto a convertirse en ese multiusos tan preciado por Flick en estos últimos partidos. El de Martorell fue el pivote titular ante el Atlético y repitió titularidad el otro día frente al Celta en el Spotify Camp Nou.

Eric García en disputa de un balón con Julián Álvarez / SPORT.es

Como siempre, Eric respondió y estuvo a buen nivel. Siempre cumple bien pese a que su posición natural y donde se siente más a gusto es en la de central.

Casadó, defenestrado

Flick ha tenido que tirar de nuevo de su comodín favorito precisamente porque los dos futbolistas que deben ocupar ese rol, Frenkie y Bernal, no estaban operativos. Y ya no hablamos de un Marc Casadó que ha desaparecido del radar de Hansi y que tiene un pie fuera del Barça.

Frenkie, en el partido ante el Eintracht de Frankfurt en el Camp Nou / Alejandro Garcia / EFE

De cara al choque de este sábado en el Coliséum Alfonso Pérez de Getafe podríamos volver a ver de inicio por primera vez tras más de dos meses a Frenkie de Jong. El neerlandés acumula ya tres ratitos tras recibir el alta médica de su lesión del bíceps distal de la pierna derecha.

Siete, 10 y 18 minutos es la evolución del neerlandés ante Espanyol, Atlético y Celta de Vigo. De cara al choque en Getafe, importantísimo para amarrar aún más el título de Liga, Flick estudia ya darle la titularidad al tulipán. Está entrenando cada vez a mejor nivel y la evolución es buena.

Tal vez prefiere que tenga otro rato más largo y ya de cara a la otra semana en Pamplona meterlo de inicio, pero lo cierto es que Frenkie está listo ya para acumular minutos de calidad y puede ser la gran sorpresa en la alineación. La entrada del tulipán implicaría que Eric saliera de esa ecuación en el centro del campo y lo viéramos en el lateral diestro, en el central o en el banquillo.

El testigo de Cocu

De Jong se convirtió en el choque ante el Celta en el neerlandés con más partidos disputados con la camiseta del Barça. 293, superando a un Phillip Cocu que estuvo presente en el Spotify Camp Nou el otro día y fue el encargado de entregarle una camiseta conmemorativa. Bonito momento el que nos regalaron los dos holandeses. Una nacionalidad clave en la historia azulgrana.