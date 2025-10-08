Frenkie de Jong, tajante sobre el partido del Barça en Miami: “No estoy de acuerdo"

El anuncio de que el Villarreal-Barça de la jornada 17 de LaLiga se dispute el próximo 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami sigue generando debate dentro y fuera del fútbol español. Uno de los primeros futbolistas azulgranas en pronunciarse abiertamente ha sido Frenkie de Jong, quien este miércoles mostró su total desacuerdo con la decisión durante la rueda de prensa previa al partido de Países Bajos contra Malta, clasificatorio para el Mundial de 2026.

“No me gusta que vayamos a jugar allí y no estoy de acuerdo con esto”, afirmó el centrocampista, visiblemente incómodo con una medida que considera perjudicial desde el punto de vista deportivo. “No es justo para la competición. Ahora jugamos un partido fuera de casa en terreno neutral. No me gusta y no creo que esté bien por los jugadores”, insistió el neerlandés, subrayando que más allá del atractivo comercial del evento, los futbolistas serán los principales afectados por el desplazamiento y las condiciones del viaje.

El encuentro entre el Villarreal y el Barça será el primero oficial de LaLiga que se dispute fuera de España, un movimiento histórico que la organización defiende como parte de su estrategia de expansión internacional. Sin embargo, De Jong dejó claro que no comparte esa visión: “Los clubes van a cobrar de esto, pero no estoy de acuerdo con jugar un partido de Liga en Miami. Entiendo que otros clubes no estén de acuerdo”, sentenció.

A su lado, el seleccionador neerlandés y extécnico del Barça, Ronald Koeman, respaldó las palabras de su antiguo pupilo y fue igualmente contundente: “No tiene ningún sentido”. Koeman, que conoce de primera mano las exigencias del calendario y la presión que afrontan los jugadores, considera que este tipo de decisiones desvirtúan el espíritu de la competición.

La postura del Barça

Las declaraciones de De Jong chocan frontalmente con la postura del Barça, que como club se ha mostrado completamente comprometido a disputar el partido en Miami, con el presidente Joan Laporta en la primera línea de la mano de LaLiga y el Villarreal.

"Estamos deseando poder volver a encontrarnos con todos nuestros aficionados en los Estados Unidos y agradecemos a LALIGA la oportunidad de poder acercarnos a uno de los principales mercados estratégicos para el Club. Llevamos muchos años visitando el país y siempre hemos sentido la pasión que despierta el FC Barcelona", apuntó.

"Como club global, con millones de seguidores en todo el mundo, esta oportunidad refuerza nuestro compromiso con los fans internacionales, especialmente en un mercado clave como EE.UU. Un partido oficial en una ciudad como Miami, con una gran comunidad culé, será sin duda un gran espectáculo con dos equipos compitiendo al máximo nivel", anunció Laporta en un comunicado que después publicó el mismo club azulgrana.

Ter Stegen, con la AFE

A finales de agosto, Marc-André Ter Stegen fue uno de los capitanes que firmó el comunicado de la AFE sobre el partido en Miami entre FC Barcelona y Villarreal. La asociación de jugadores tildó de "falta de respeto" este encuentro por la ausencia de diálogo y de información para los futbolistas.

El comunicado de la AFE lo firmaron todos los capitanes de los equipos de Primera División. Tal y como pudo saber SPORT, el portero alemán era uno de ellos al igual que Gerard Moreno, el capitán groguet, los dos protagonistas de el encuentro en Estados Unidos.