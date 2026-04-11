Frenkie De Jong recibe el alta médica del Barça

Buenas noticias para Hansi Flick. El alemán podrá contar con uno de sus jugadores preferidos, Frenkie De Jong, en esta recta final de temporada. El neerlandés ha recibido esta mañana el alta médica y ha entrado en la convocatoria para medirse al Espanyol en el Spotify Camp Nou. La idea es que tenga minutos en el derbi y que pueda ser importante el próximo martes en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Atlético de Madrid.

De Jong jugó su último partido con el Barça el 22 de febrero ante el Levante. Cayó lesionado cuatro días después en un entrenamiento. El parte médico que facilitó el club señalaba una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha y un tiempo de baja de entre cinco y seis semanas. Desde entonces, se ha perdido un total de nueve partidos.

El neerlandés es fijo para Flick cuando está bien, habiendo disputado 31 partidos esta temporada, aunque su ausencia ha sido bien cubierta por Marc Bernal. El catalán, de todos modos, está en estos momentos lesionado en un tobillo. Es baja segura para el derbi y es complicado que pueda estar el martes en el Metropolitano. Si lo está, no lo estará al cien por cien. De ahí que se sea importante el regreso de Frenkie De Jong como acompañante de Pedri en el centro del campo para buscar la remontada y la clasificación para las semifinales de Champions. De lo que pueda jugar este sábado el neerlandés, que el jueves hizo una parte del entrenamiento con el grupo y el viernes ya lo hizo en su totalidad, y de sus sensaciones dependerá que sea titular el martes ante el Atlético de Madrid.

Tras recuperar a De Jong y haber recuperado en los últimos días tanto a Jules Koundé como a Alejandro Balde, Flick tiene a tres jugadores de baja. Se trata de Andreas Christensen, el citado Marc Bernal y Raphinha.