Frenkie de Jong se prueba sobre el césped y sigue con molestias

Frenkie de Jong continúa avanzando en su recuperación, aunque todavía siente dolor. El centrocampista neerlandés sigue trabajando para dejar atrás la lesión que sufrió durante el Mundial y este martes ha dado un nuevo paso dentro de un proceso que todavía requiere tiempo. Según ha podido saber SPORT, Frenkie ha saltado durante un breve periodo al césped de la Ciutat Esportiva para realizar trabajo individual.

El futbolista regresó del Mundial con una lesión importante en la rodilla derecha. Las pruebas realizadas posteriormente por los servicios médicos del Barça confirmaron una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El club decidió apostar por un tratamiento conservador y desde entonces su evolución está siendo controlada de cerca.

Este martes, el neerlandés se ha puesto las botas y ha vuelto a pisar el césped, aunque todavía está lejos de poder trabajar junto al resto de sus compañeros.

Según ha podido saber este periódico, el neerlandés ha realizado algunas carreras en solitario y ejercicios muy controlados para comprobar cómo responde la pierna. La intención era principalmente probarse y conocer sus sensaciones después de las últimas semanas de trabajo, pero aún nota dolor, especialmente al frenar, por lo que aún está lejos de tener buenas sensaciones.

Frenkie todavía siente dolor

El Barça y el propio futbolista quieren avanzar con prudencia. No existe intención de acelerar los plazos y será la evolución de la lesión la que determine cuándo puede aumentar las cargas y, posteriormente, reincorporarse al trabajo con el grupo. Aun así, dentro del club existe cierta frustración por cómo el futbolista gestionó los tiempos de recuperación la pasada temporada.

Por ahora, Frenkie ha vuelto a ponerse las botas y a realizar carrera sobre el césped, pero el dolor todavía persiste. Su evolución durante los próximos días marcará los siguientes pasos de una recuperación para la que todavía queda camino por recorrer.