Así es Frenkie de Jong en privado: Padres, pareja, hijos e inversiones del mediocampista renovado con el FC Barcelona

El futbolista del FC Barcelona, Frenkie de Jong, está de enhorabuena después de firmar la renovación de contrato con el club hasta 2029 y de haber mostrado su mejor versión desde que defiende los colores azulgranas. La dupla que forma en el medio campo con Pedri convierte la medular del Barça en una de las de más calidad de toda Europa, un trabajo en el que Hansi Flick ha tenido mucho que ver.

Esta temporada, el neerlandés lleva ocho partidos disputados en los que ha conseguido dar una asistencia y la sensación de dominio del tempo de los partidos y la seguridad en sus conducciones le convierten en uno de los futbolistas más fiables del curso.

Frenkie de Jong, intentando cazar un balón / VALENTÍ ENRICH

Vida privada: padres, pareja e hijos

Frenkie de Jong nació en Gorinchem (Países Bajos) en 1997 y completó las etapas infantiles y juveniles en el fútbol formativo del Willem II antes de recalar en el Ajax y maravillar al mundo del fútbol con una actuación antológica en Champions, llevando al conjunto de Amsterdam a las semifinales en la temporada 2018-2019.

De Jong con su madre. / ·

Frenkie es hijo de John de Jong y Marjon Schuchhard. Su padre tenía el sueño de convertirse en futbolista profesional pero nunca llegó a cumplirlo, pese a jugar para ligas semiprofesionales en su país, mientras que su madre siempre se ha encargado del aspecto emocional de su hijo más allá del deporte.

El padre de Frenkie de Jong, John de Jong. / Arie Kievit

Con 28 años, De Jong se ha convertido en padre por segunda ocasión durante el mes de agosto de este 2025 con su hijo Mason, después de hacerlo por vez primera en noviembre de 2023, con Miles.

Su pareja es la 'influencer' holandesa Mikky Kiemeney y lejos de ser un amor incentivado por la atención mediática, se conocieron hace muchos años cuando todavía eran adolescentes, en secundaria, y llevan juntos desde 2014. Es una de esas historias de amor sincero que culminó en la pedida de mano que el futbolista le hizo a su chica en 2022, aunque no se casaron hasta 2024 en una ceremonia privada.

Kiemeney jugó a hockey profesionalmente antes de decidir acompañar a su pareja en su aventura futbolística. Ahora se centra en crear contenido para sus más de 1,7 millones de seguidores en Instagram y ha fundado su propia marca de ropa, Mikky, que se centra en la moda femenina.

A la pareja le gusta mucho Barcelona y han compartido numerosas escenas familiares desde la ciudad, así como planes desde las zonas altas, desde donde se puede tener una gran vista panorámica.

De Jong y Mikky Kimeney pasean por el Parc del Guinardó, en Barcelona. / Instagram

Propiedades del neerlandés

De Jong ha sabido aprovechar el dinero del fútbol para invertirlo en algunas propiedades repartidas entre los Países Bajos y Barcelona. Hace unos meses conseguía vender un inmueble en Ámsterdam por una cifra ínfimamente inferior a 1,5 millones de euros, ganando medio millón desde que la comprara en 2018.

El piso tiene 129 metros cuadrados útiles, además de dos baños y tres habitaciones. La cocina es moderna y cuenta con electrodomésticos de gran calidad, además de una isla de cocción y una zona de bar para cuando llegan invitados.

La villa de Frenkie de Jong en Berkel. / ·

En la misma ciudad tiene un apartamento de dimensiones reducidas que alquila por 1.650 euros al mes. Cuenta con 54 metros cuadrados y dos habitaciones, cocina americana y balcón, cerca de Vondelpark, uno de los centros neurálgicos de la ciudad.

Además, también tiene una villa en el pueblo de Berkel-Enschot, a pocos kilómetros del límite del país por el sur. La compra en este casó ascendió a 1,8 millones de euros de 360 metros cuadrados útiles, en un terreno de 760 metros cuadrados, que incluyen nueve habitaciones, tres baños y cinco dormitorios, con dos plantes y un ático.

Más allá de eso, en Barcelona cuenta con su actual residencia habitual, una casa en la zona alta de la ciudad donde pretende garantizar una privacidad difícil de encontrar en los futbolistas de los equipos de élite.