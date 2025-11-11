Frenkie de Jong: “No necesito ir a la Premier League para demostrar mi nivel"

Frenkie de Jong atraviesa uno de sus mejores momentos personales desde que aterrizó en 2019 en Barcelona. Desde la concentración con la selección neerlandesa, en la última ventana de clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, el centrocampista repasó para ESPN su situación personal, su renovación y su futuro tras ampliar su compromiso con el club azulgrana.

El neerlandés explicó que la firma de contrato con el Barça, hasta junio de 2029, llegó tras un largo periodo de reflexión marcado por su recuperación física y futbolística en el primer año de Hansi Flick en el banquillo culé: “Me lesioné el tobillo a comienzos del año pasado (2024) y quería ver primero cómo podía recuperarme”, confesó.

“Desde un punto de vista estratégico, no es inteligente ampliar tu contrato cuando estás en un momento de declive. Es mejor hacerlo cuando estás jugando bien. Pero la intención de quedarme siempre estuvo ahí. Cuando firmé mi primer contrato con el Barcelona, esperaba poder jugar allí diez o doce años. Y parece que eso podría cumplirse”, apuntó

De Jong, que ya suma 270 partidos oficiales con la camiseta azulgrana, aseguró que se siente completamente integrado en la ciudad y en el proyecto deportivo: “Llevo ya un tiempo en este club. Me siento muy cómodo y valorado en Barcelona. Como familia estamos extremadamente felices con nuestra vida aquí. El futuro del Barça también parece brillante, viendo al equipo actual y a las categorías inferiores. Tenía todo el sentido ampliar mi contrato. Soy feliz aquí”.

Probarse en la Premier League

Con su futuro asegurado en Barcelona, el neerlandés no tiene pensado abandonar el barco culé a corto plazo pese a que los grandes de Inglaterra estarían encantados de tenerlo en su equipo, un reto que de momento no llama al '21' culé: “¿Necesito ir a la Premier League para demostrar mi nivel? No lo creo. Ha habido ofertas, pero estoy feliz en el Barça. La Premier es la mejor liga del mundo ahora mismo, sin duda, igual que lo era LaLiga hace unos diez años. Pero eso no significa que tengas que jugar allí para demostrar que eres un gran jugador”.

El jugador, además, recordó una anécdota curiosa sobre cómo se percibe el Barça desde las islas: “Cuando Cucurella estaba en el Brighton, me comentó que muchos jugadores ingleses le decían que su sueño era acabar en clubes como el Barcelona o el Real Madrid. Para mí, ese ya era mi sueño desde niño".

“Kees Muth tiene talento, pero debemos dejarle tranquilo”

Frenkie también se permitió una comparación con Ronald Koeman, su actual seleccionador con Países Bajos, al que superó en partidos oficiales con el club culé: “¿Superar a Koeman en partidos con el Barça? Todavía tiene una Champions más que yo, así que tendré que alcanzarlo (risas)”.

Preguntado por Kees Muth, joven promesa neerlandesa a la que el propio Koeman ha comparado con con Pedri, Frenkie prefirió la prudencia: “Sí, le he visto jugar. Tiene muchísimo talento. Pero no creo que sea inteligente decir demasiadas cosas sobre él todavía. Tampoco le ayuda que se creen tantas expectativas tan pronto. Es un jugador con mucho talento y puede llegar a ser muy bueno, pero deberíamos dejarle tranquilo”. Y concluyó con un consejo cargado de experiencia: “Hay que dejarle jugar al fútbol y ya veremos cómo evoluciona”.