De Jong, baja ante el Atlético por malestar

La alineación del Barça en campo del Atlético de Madrid incluyó una sorpresa. Mientras en la previa todo el mundo coincidía en que Flick iría en el Metropolitano con su once de gala, no fue así: Marc Casadó entró en el once en lugar de Frenkie de Jong, que ni siquiera se sentó en el banquillo.

En declaraciones a 'DAZN' antes del arranque del envite, Hansi Flick, técnico del Barça, explicó lo ocurrido con el centrocampista neerlandés. "Frenkie iba a ser titular, pero tenía unas molestias, no se sentía del todo cómodo", declaró el entrenador alemán.

Aunque el club catalán daba a De Jong inicialmente como suplente, lo cierto es que Frenkie ni siquiera se sentó en el banquillo del Metropolitano, por lo que Gavi quedó como principal alternativa en la parcela organizadora de la zona ancha del campo.

Las molestias de Frenkie no son graves y no le impedirán ir en este parón de selecciones con la 'oranje'. No se trata de ningún percance muscular, sino un malestar general, lo cual siempre suelen ser buenas noticias.

De menos a más en la presente temporada, y ahora asentado en el teórico once titular de gala, el ex del Ajax iba a enlazar su tercera titularidad del curso, algo que hasta la fecha solo había ocurrido en una ocasión.

Marc Casadó tiene, pues, una oportunidad para reivindicarse y, quién sabe, si también para apretar el pulso para formar pareja con Pedri en el doble pivote.