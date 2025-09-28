"Frenkie de Jong es mejor de lo que decís, pero peor de lo que le pagan”

El nombre de Frenkie de Jong está siempre en el centro de debate cuando se trata de su presencia en el equipo y su futuro en el Barça. El neerlandés, que vive uno de sus mejores arranques de curso desde que aterrizó en 2019 procedente del Ajax, fue el protagonista del análisis de Òscar Garcia en la retransmisión del 'Què t’hi Jugues' de la SER durante el Oviedo-Barça.

Y el exfutbolista y exentrenador de la cantera azulgrana fue muy contundente con las prestaciones del '21': “Yo creo que es mejor de lo que decís y peor de lo que le pagan. Es un buen jugador, pero no es el típico futbolista que hemos tenido siempre en esa posición por delante de la defensa. Es mejor de lo que decís y peor de lo que le pagan. Y no es tan decisivo como para ser uno de los mejor pagados. Normalmente los mejor pagados son los que deciden partidos…”, lanzó.

Òscar insistió incluso tras la segunda parte en la que Frenkie entró por Casadó y fue uno de los mejores junto a Lewandowski sobre el césped para asegurar la remontada y el triunfo culé en Oviedo, donde por cierto, igualó a Koeman como segundo neerlandés con más partidos: “Sí, es muy buen jugador, pero no creo que te haga decantar un partido”.

Situación contractual

Frenkie de Jong es uno de los contratos más altos de la plantilla, más allá de los retrasos por las nóminas de los años de la pandemia que todavía está percibiendo. Su contrato, firmado en 2019 y con validez a día de hoy hasta el 30 de junio de 2026, le coloca en salario fijo solo por detrás de Robert Lewandowski como segundo jugador mejor pagado del equipo, una situación que el club quiere trabajar de cara a su renovación hasta 2029.

En los despachos, como hemos contado en SPORT, verían bien un acuerdo en el que la remuneración del neerlandés llegue a las cifras actuales a través de objetivos. Laporta ya explicó que Frenkie ha sido “la excepción”, junto con Christensen y Eric, a la norma de no arrancar el curso con jugadores que no hayan renovado. El cambio de agente el pasado verano debería desencallar la situación y facilitar el diálogo con Deco para cerrar el acuerdo más pronto que tarde, aunque aún faltan detalles.

Sobre el césped, como decíamos, De Jong está firmando un inicio de temporada más que notable junto a Pedri en el centro del campo de Flick, que lo considera intocable. El holandés está brillando con más frecuencia que en años anteriores y su mejor actuación fue en Newcastle, en el estreno de la Champions, día en el que junto al canario desactivó la presión asfixiante de los locales a base de dormir y dominar el partido con el balón.