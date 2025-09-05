Frenkie de Jong, lesionado, deja la selección neerlandesa

Noticia preocupante para el FC Barcelona, que vuelve a sufrir un ataque del virus FIFA. La Federación Neerlandesa de Fútbol acaba de comunicar que Frenkie de Jong abandona la concentración de la selección que dirige Ronald Koeman y regresa a Barcelona porque no está en condiciones de jugar el próximo partido del combinado neerlandés ante Lituania.

"Frenkie de Jong ha abandonado la concentración de la Oranje. El centrocampista no está en condiciones para jugar el partido de clasificación para el Mundial contra Lituania tras el partido contra Polonia. ¡Cuídate, Frenkie!", dice el comunicado.

De Jong tuvo que dejar el terreno de juego en el partido que la selección de Koeman disputó ante Polonia y que acabó en empate a uno. El seleccionador explicó posteriormente en rueda de prensa que lo había hecho para no correr ningún riesgo, pues el jugador le había indicado que tenía molestias en un glúteo. Después de pasar pruebas médicas y comprobar que no estaba en condiciones de jugar ante Lituania en el segundo partido de este parón internacional, se ha decidido que vuelva a Barcelona.

De regreso, De Jong será examinado por los médicos del club azulgrana, que valorarán el tiempo de baja y si está en disposición de jugar ante el Valencia. El neerlandés, titular para Hansi Flick en el doble pivote, ya se ha perdido un partido esta temporada. Fue ante el Levante por paternidad.

La baja de Frenkie de Jong se suma a la de Alejandro Balde, que estará tres semanas ausente tras lastimarse el bíceps femoral en el entrenamiento del miércoles, y a la de Gavi, que sigue con molestias en la rodilla operada y a quien los técnicos no forzarán. Lamine Yamal, por su parte, acabó con molestias en la espalda el partido entre Bulgaria y España, pero no son importantes.