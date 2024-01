Frenkie de Jong se pronuncia sobre su futuro en el Barça: "Estoy donde siempre quise estar"

Frenkie de Jong es ya uno de los veteranos del primer equipo del FC Barcelona. Con tan solo 26 años, el neerlandés, que justo hace unas semanas vivió el nacimiento de su primer hijo, está en plena madurez futbolística y personal en su quinta temporada en el Barça.

En una entrevista al medio de su país NOS, el cuarto capitán del conjunto blaugrana ha repasado su momento profesional en Barcelona y el estado del equipo, del que solo tiene buenas palabras pese a que hace dos años estuvo muy cerca de salir por los problemas económicos de la entidad culé: "Estoy en el Club donde siempre quise estar, donde soñé", confesó a las cámaras de NOS.

El neerlandés, ambicioso por naturaleza, no se conforma con los títulos conseguidos la temporada pasada (LaLiga y la Supercopa que sumó a la única Copa del Rey que aparecía en su palmarés culé) y quiere ir a por más este curso, además de marcarse el objetivo de mejorar en el ambito personal: "Todavía no he ganado los trofeos que quiero ganar y todavía no soy el jugador que quiero ser. Todavía hay margen de mejora y todavía tengo tiempo, pero me gustaría llegar allí lo más rápido posible".

LA CHAMPIONS, SU GRAN OBJETIVO

"Como futbolista quieres ganar los grandes premios, yo aún no los he ganado", afirmó De Jong al medio neerlandés al ser cuestionado sobre la falta de un gran trofeo internacional en su vitrina personal.

El capitán culé tiene claro que quiere conseguirlo en el Barça y siendo decisivo a su manera: "Se puede ser decisivo de diferentes maneras”, explicó. "Ser decisivo a menudo está relacionado con los goles y las asistencias. Esto es diferente para mi posición. Quiero ser importante de otra manera. Todavía puedo progresar en ese sentido y todavía no estoy donde quiero estar", puntualizó.

NO DA LALIGA POR PERDIDA

Pese a que el FC Barcelona se encuentra a día de hoy en cuarta posición en la tabla empatada a 38 puntos con el Atlético de Madrid y a siete puntos de Real Madrid y Girona, colíderes de la competición, Frenkie de Jong no baja los brazos. "No lo estamos haciendo bien en la competición, así son las cosas", afirma De Jong. "Pero todavía nos queda la mitad de la temporada. Nunca se sabe. Quedamos primeros de nuestro grupo en la Liga de Campeones. Eso es simplemente bueno. Todavía hay mucho por jugar".

El neerlandés, sin buscar excusas, ha lamentado las numerosas bajas de un equipo mermado por las lesiones. De hecho, el propio Frenkie estuvo dos meses de baja hasta hace unas semanas: "Si se echan de menos a algunos jugadores básicos, todos los equipos tienen bajas, y ese también es nuestro caso", afirmó De Jong. "Espero que este año podamos jugar con el mismo equipo durante mucho tiempo y que todos se mantengan en forma. Entonces las cosas seguramente mejorarán".

LA SOMBRA DEL UNITED

Sobre los rumores que todavía ligan su nombre al Manchester United, club entrenado por su mentor en el Ajax, Erik Ten Hag, que ya intentó ficharle los dos últimos mercados de fichajes, el neerlandés no ha querido darle más importancia: "Es una posibilidad que está allí, pero estoy muy satisfecho en el Barça, me siento muy bien aquí".