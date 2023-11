Frenkie de Jong: "No hemos estado al nivel que podemos estar"

El neerlandés cree que al equipo le faltó fluidez con la posesión de balón "Tenemos confianza en el equipo, el plan está bien. Hay que seguir"

Frenkie de Jong es de los que no se muerde la lengua cuando toma la palabra. Y volvió a demostrarlo este sábado en Vallecas. Atendiendo a los micrófonos de 'DAZN', el neerlandés se mostró crítico con la versión del equipo y también con la suya -pese a haber sido nombrado mejor jugador del partido-.

"No hemos jugado bien, no hemos estado al nivel que podemos estar. Tenemos que seguir trabajando duro para mejorar. Tenemos que ser más constantes con balón, con la posesión no hemos estado bien", apuntó. Acto seguido, Frenkie dejó un mensaje más optimista. "Hay confianza en el equipo, el plan está bien, pero hay que seguir", agregó.

De su actuación individual, el neerlandés dijo no sentirse a gusto con el nivel exhibido. "Hoy no he estado fino, no me he encontrado bien", comentó pese a ser nombrado 'MVP' del partido.

Iñaki Peña debutó en la presente Liga en Vallecas | VALENTÍ ENRICH

Por su parte, Iñaki Peña valoró el que fue su estreno en el campeonato. "A nivel personal estoy feliz de haber podido jugar, pero a nivel grupal fue difícil para nosotros entrar en el partido. Pero en la segunda parte fuimos superiores", dijo.

El alicantino no quiso entrar en polémicas respecto a si le tapaban o no en la acción del 1-0 de Unai López. "Si el VAR tiene que intervenir, lo hace. Y sino, pues no. Desde la portería es muy difícil", comentó.