Frenkie de Jong gusta en Arabia

Se cerró el mercado de enero sin operaciones de última hora pero con los objetivos de la dirección deportiva conseguidos. Y es que Deco ha priorizado absolutamente la inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor y las renovaciones por encima de los refuerzos. Estratégicamente, para el club era clave rubricar los blindajes de Pedri, Gavi y Araujo y se ha conseguido con enorme celeridad. Y, a partir de ahora, tocará centrarse en el próximo proyecto deportivo con dos decisiones clave: por un lado, la apuesta de Lewandowski como delantero centro titular, ya que renovará seguro por un año más y, sobre todo, solventar el caso de Frenkie de Jong.

El holandés sigue sin renovar y ya se le ha advertido de que, si no lo hace antes de verano, se le colocará en el mercado. Y si desea quedarse sin ampliar su vinculación, lo más probable es que no tenga minutos. Una amenaza que también se le hizo a Araujo y sirvió para acelerar las cosas y que con el holandés, por ahora, no ha tenido efecto alguno. Eso sí, ya se ha comenzado a jugar la partida definitiva con algunos movimientos que van clarificando posturas.

Más protagonismo para Flick

De Jong está empezando a tener más protagonismo en el equipo, aunque es difícil que consolide su titularidad. El escenario no es el mismo que hace un año y el Barça insiste en que debería repartir el salario del próximo año con una ampliación de tres o cuatro años más. De Jong ni siquiera había contestado a las propuestas blaugrana pero ahora parece más proclive a intentar sellar su continuidad. Es feliz en el Barça y en Barcelona y tiene claro que se está construyendo un proyecto potente de futuro. Pero de aquí a que se llegue a un acuerdo, queda mucho trecho.

Por el momento, sus agentes están sondeando el mercado con la tranquilidad de saber que tienen contrato garantizado en el Barça hasta el 2026 por mucha amenaza que haya. Y solo una grandísima oferta deportiva o económica podría cambiar las cosas. Por ahora, no hay nada de nada, pero su entorno sí que sabe que Frenkie será uno de los grandes objetivos de Arabia Saudí para este verano.

El entorno del jugador ya sabe del interés del fútbol saudí, pero, por ahora, es reacio

Dos de los clubs más potentes de esta Liga lo quieren y así se lo han hecho saber ya a sus agentes. Habría traspaso y ningún problema en pagarle el salario que percibe en el Barça e, incluso, multiplicárselo. Es una opción tentadora para cualquier jugador, pero Frenkie ha sido siempre muy reacio a abandonar Barcelona, incluso, con opciones de ir al Manchester United o al PSG.

Arabia Saudí no sería una opción clara para el jugador, aunque si no se llega a un acuerdo con el Barça, el club presionará todo lo posible para poder concretar una operación que, económicamente, sería trascendental para poder fichar a partir del próximo mes de junio.