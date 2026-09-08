Frenkie de Jong, Gordon, Bisiwu... los nombres propios de Hansi Flick

Varios han sido los nombres propios en la rueda de prensa ofrecida por Hansi Flick como previa del partido que su equipo jugará ante el Feyenoord y que servirá para estrenar la temporada europea del Barça. El técnico alemán se ha mostrado claro con los planes que tiene con Jesse Bisiwu, el joven extremo belga que ha llegado este verano desde el Brujas por 8,5 millones de euros.

Bisiwu, que se lesionó en la final de la Copa Catalunya jugando contra el Sabadell, se ha entrenado ya con normalidad con el primer equipo, pero Flick ya ha avanzado que no entrará en la lista de convocados para jugar contra el Fyenoord. Bisiwu. "Mañana no estará en el equipo, está bien, ha entrenado y la idea es que entrene con nosotros y juegue con el Barça Atlètic. Lo está haciendo muy bien. Está muy conectado con nosotros. Tiene potencial ofensivo y defensivo. Veo a cada jugador y creo que podrá jugar con nosotros en un futuro", ha explicado.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa ha sido el de Anthony Gordon, otro de los fichajes que está ofreciendo un gran rendimiento, con ya cuatro asistencias repartidas en cuatro partidos jugados. Flick está muy contento con el inglés. "Va a marcar goles, tiene oportunidades, hace el último pase muy bien para dejar hecho el gol. Es un jugador muy importante y marcará goles, no me preocupa. Estoy muy contento con su rendimiento tanto en defensa como en ataque", ha dicho el alemán.

Y unas palabras también para Frenkie De Jong. El centrocampista neerlandés volvió del Mundial lesionado en una rodilla y sigue de baja. Flick ha explicado que la recuperación va bien. "Es un jugador que tiene una enorme calidad y estoy muy contento de que esté con nosotros, se tiene que recuperar y trabajar, todo va como estaba previsto y espero que lo podamos ver en unas semanas, veremos que pasa después del parón de selecciones".