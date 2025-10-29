Frenkie de Jong no ha entrenado con el grupo

Días ajetreados en la Ciutat Esportiva con muchas altas y bajas. Según ha podido saber SPORT, Frenkie de Jong no ha participado hoy en el entrenamiento del Barça por motivos personales. El centrocampista holandés no ha acudido a las instalaciones de Sant Joan Despí con permiso del club, que le ha autorizado a no estar presente en la sesión de hoy. Fuentes del club consultadas por este periódico aseguran que no hay ningún tipo de lesión detrás de esta ausencia y que se trata de un asunto ajeno al terreno de juego. Es una cuestión personal que pertenece a la esfera íntima del jugador, por lo que no conviene entrar en detalles de su intimidad.

La ausencia de De Jong se suma a las de Marcus Rashford y Pau Cubarsí, también con permiso del club. En el caso del delantero inglés, tiene previsto regresar esta misma noche a Barcelona en un vuelo privado y mañana volverá a los entrenamientos para preparar el partido frente al Elche del próximo fin de semana.

Malas noticias con Pedri

La sesión de hoy sí dejó noticias positivas. Dani Olmo completó el entrenamiento con el grupo después de dos semanas trabajando al margen, y Robert Lewandowski también volvió a ejercitarse con normalidad tras lesionarse con la Selección Polaca.

La parte negativa la protagoniza Pedri, que estará de baja entre cinco y seis semanas por una nueva lesión muscular. El canario se perderá varios encuentros importantes y, aunque en un principio parecía que estaría fuera de los terrenos de juego unas tres semanas, finalmente estará entre cinco y seis, por lo que no podrá estar disponible en varios partidos importantes de la temporada.

El equipo continuará con la preparación del próximo partido este jueves, a la espera de que De Jong y el resto de ausentes se reincorporen cuanto antes. Rashford y Cubarsí también regresarán a las órdenes de Flick para preparar el partido del próximo fin de semana ante el recién ascendido Elche, que ocupa la octava posición en la clasificación tras un sorprendente inicio de temporada.