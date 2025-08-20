Frenkie de Jong se entrena en vilo

Fue una de las sorpresas en la primera sesión de la semana. La ausencia de Frenkie de Jong. Aparantemente, el neerlandés había terminado sin molestias el partido frente al Mallorca el sábado y había completado la sesión de recuperación del domingo sin sobresaltos. Finalmente, tal y como informó SPORT, se debía a motivos personales. Básicamente, a que su pareja está a punto de ser madre y quería acompañarla. De ahí que Flick no pudiera contar con él.

El ex del Ajax es una pieza indispensable para el técnico germano. Intocable en el pivote, con galones dentro del vestuario y en el campo. Tras ausentarse en el primer entrenamiento semanal, este miércoles sí apareció por la Ciutat Esportiva Joan Gamper el tulipán. Eso sí, todavía no ha sido padre. Su pareja, Mikki Kiemeney, sigue esperando para que el huevo salga del cascarón.

FRENKIE, PENDIENTE DE QUE SALGA DEL 'CASCARÓN'

De esta forma, Frenkie, que ya es padre de un chico, se ejercitó en vilo por la situación personal que está viviendo y pendiente de la llamada de los médicos. Flick volvió a contar con Robert Lewandowski en el entrenamiento. El polaco ya completó la sesión casi entera este martes y de nuevo hoy estuvo en la práctica totalidad de los ejercicios. La cosa pinta bien para el partido del sábado en Valencia ante el Levante, pero se quiere ir con prudencia.

Frenkie de Jong ante el Seoul / Valentí Enrich

En cualquier caso, parece complicado que el polaco sea titular en el Ciutat de València ante el cuadro 'granota' y Flick tendría una buena bala en la recámara. Siempre y cuando la evolución siga siendo positiva hasta el sábado. El equipo pondrá rumbo a la localidad valenciana el sábado por la mañana, descansará en su hotel y a las 21:30 disputará la segunda jornada liguera. Con mucha menos calor de la que sufrió el pasado sábado en Mallorca.

Ferran, que salió de inicio y marcó un polémico golazo en las islas, se perfila de nuevo como el '9' titular del Barça.