Frenkie de Jong no entrena por motivos personales

El Barça ha retomado la actividad este martes en la Ciutat Esportiva después de un día y medio de descanso tras la exigente victoria en Mallorca, un partido marcado por el intenso calor. Tras el partido, ya en Barcelona, varios jugadores optaron por viajar a sus ciudades y desconectar durante poco menos de 48 horas. Hoy tocaba volver a vestirse de corto para preparar el enfrentamiento ante el Levante del próximo sábado en el Ciutat de Valencia.

La gran ausencia en la sesión ha sido Frenkie de Jong, que no se ejercitó junto al grupo por motivos personales que próximamente se desvelarán y que forman parte de la intimidad del futbolista. Desde este periódico se considera oportuno que no hace falta desvelar pues las noticias son muy positivas pero entran en un contexto privado. En breves volverá a entrenar con el equipo.

Durante el entrenamiento, varios futbolistas trabajaron parcialmente al margen realizando ejercicios individualizados. Tal y como ya avanzó SPORT, este tipo de rutinas no responden a molestias ni lesiones, sino a una planificación orientada a optimizar las cargas tras un calendario exigente. Se trata de una estrategia habitual del cuerpo técnico para asegurar que cada jugador alcance el mejor rendimiento sin asumir riesgos innecesarios.

En paralelo a lo deportivo, la dirección del club sigue acelerando gestiones en el mercado. La prioridad inmediata pasa por cerrar algunas salidas que permitan liberar masa salarial y así poder inscribir cuanto antes a los jóvenes Gerard Martín y Roony Bardghji.

Con la plantilla recargando pilas y el club trabajando en los despachos, el Barça afronta la segunda jornada de Liga ante un Levante recién ascendido que luchará por la permanencia.