¡Frenkie de Jong, duda contra el Alavés!

Noticia inesperada en Can Barça a pocas horas para el duelo ante el Alavés. Según ha podido confirmar SPORT, Frenkie de Jong no se unió esta mañana a sus compañeros en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en la concentración habitual previa a los partidos en casa y es duda para el partido contra el conjunto vitoriano.

Bernal apunta a titular

El neerlandés, que ya fue titular en Londres y tenía que volver a la lista de convocados en LaLiga tras cumplir su partido de sanción ante el Athletic Club la semana pasada por la expulsión en Vigo contra el Celta, podría perder una nueva oportunidad de redebutar en el Spotify Camp Nou.

Se esperaba que el holandés fuera titular, pero el técnico alemán podría tener que buscar soluciones en un centro del campo en el que Pedri, que sí que estará disponible, tan solo jugará algunos minutos en la segunda mitad. Según ha podido saber SPORT, Marc Bernal sí que estará en el XI de Hansi Flick ante el Alavés.

Bajas confirmadas

Esta semana el equipo ya había perdido a Fermín López para las dos próximas semanas de competición al confirmarse que el mediapunta onubense sufría una pequeña lesión en el sóleo, un contratiempo que sufrió por la patada de Sancet ante el Athletic y que se agravó ante el Chelsea.

Aunque desde el propio club han querido restar importancia a la lesión del jugador andaluz, su baja deja al alemán sin su enganche titular para los siguientes partidos, el primero de ellos el de esta tarde contra el Alavés.

Tampoco estará en el Camp Nou Ronald Araujo, que según Hansi Flick, aunque no se compartió parte médico oficial, no jugará ante el Alavés por un virus estomacal que le impidió entrenarse con el grupo los dos días posteriores a la derrota en Stamford Bridge, donde el uruguayo fue el protagonista negativo de la noche por su expulsión en la primera mitad.