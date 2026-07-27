Frenkie de Jong, en la Ciutat Esportiva para someterse a nuevas pruebas

Frenkie de Jong ya está en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El centrocampista neerlandés ha acudido a primera hora de este lunes a las instalaciones del Barça para ponerse en manos de los servicios médicos del club, que quieren evaluar de primera mano el alcance de la lesión que sufrió durante el Mundial con la selección de Países Bajos.

Aunque De Jong ya fue examinado por los médicos de su selección, en el Barça quieren verlo antes de tomar una decisión definitiva sobre el tratamiento a segui, algo que no será inmediato ya que requerirá de unas semanas. Tal y como contamos ayer en SPORT, el futbolista regresó este domingo a Barcelona procedente de Ibiza en un vuelo comercial y apenas unas horas después ya se ha presentado en la Ciudad Deportiva para iniciar el proceso de recuperación.

Preocupación en el club

El caso preocupa en el club. La lesión podría mantener al centrocampista alejado de los terrenos de juego durante aproximadamente cuatro o cinco meses si finalmente se confirma el peor escenario. Precisamente por ello, las próximas horas serán importantes para determinar cuál es el plan que seguirá el jugador. Una de las opciones que hay sobre la mesa es la intervención quirúrgica, una posibilidad que los servicios médicos azulgranas consideran recomendable para afrontar la recuperación con mayores garantías. De hecho, son varias las personas del club que recuerdan casos en los que futbolistas no se han querido operar por lesiones similares y han terminado pagándolo caro.

Mientras se completan todas las pruebas, De Jong ya ha comenzado a trabajar junto a los especialistas del club. Lo que sí está completamente descartado es que pueda viajar junto al resto de la expedición al stage de pretemporada que el Barça realizará en Birmingham.

Lo que se cuenta en el club

Más allá del aspecto puramente médico, la situación también ha generado cierta incomodidad dentro del club. Algunas voces consideran que el internacional neerlandés dosificó esfuerzos durante el tramo final de la pasada temporada con el objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial y lamentan que haya regresado lesionado de un torneo al que dio máxima prioridad.

En cualquier caso, el Barça quiere dejar atrás cualquier debate y centrar todos sus esfuerzos en recuperar cuanto antes a uno de los futbolistas más importantes de la plantilla. El holandés dedicará la jornada a completar todas las exploraciones médicas y decidir, probablemente en unas semanas, cuál el tratamiento más adecuado. A partir de ahí, De Jong iniciará una recuperación que se presenta larga y que le obligará a perderse el inicio de la nueva temporada.