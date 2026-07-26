Frenkie de Jong ya está en Barcelona

Frenkie de Jong ya regresó a Barcelona este domingo procedente de Ibiza con la intención de centrarse en la recuperación de la lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial 2026. El capitán del Barça, que no viajará con sus compañeros este lunes a Inglaterra, realizará su recuperación en la Ciutat Esportiva Joan Gamper mientras los jugadores que ya han iniciado la pretemporada se ejercitan a las órdenes de Hansi Flick en las instalaciones de St. George's Park.

Las últimas semanas no han resultado sencillas para Frenkie. El internacional holandés disputó el Mundial con problemas en la rodilla y acabó forzando la máquina en exceso. De Jong no pudo finalizar el trascendental partido frente a Marruecos, en el que la Oranje quedó eliminada, y las pruebas posteriores confirmaron que los problemas habían derivado en una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. Una lesión importante que se ha de tratar con sumo cuidado, pues la recuperación es total si se cumplen adecuadamente los plazos, pero puede derivar en una lesión de mayor magnitud si se fuerza la reaparición.

Frenkie de Jong, en la derrota de Países Bajos / EFE

De Jong ha elegido apostar por un tratamiento conservador, sin pasar por el quirófano, y a partir de ahora trabajará en la Joan Gamper en su recuperación y puesta a punto. Las previsiones son que el centrocampista esté de baja entre tres y cuatro meses. El objetivo prioritario, más allá de que pueda sentir molestias, es que recupere la estabilidad en la articulación para evitar una afectación del menisco.

Después de días de espera para conocer cuál era la situación exacta del futbolista, De Jong hizo público un extenso comunicado en el que aclaraba cuál era la lesión y en el que reiteraba su pleno compromiso con el Barça y con la selección de su país. "Me resulta difícil ver cómo algunas personas cuestionan mi relación y mi compromiso con el club debido a informaciones falsas", aseguraba en su mensaje Frenkie. "Durante el Mundial me lesioné la rodilla. Los médicos me dijeron que era una lesión leve y que no empeoraría si continuaba jugando. Durante mis vacaciones regresé a Barcelona para someterme a más pruebas. Estas demostraron que la lesión era más grave de lo que se había determinado inicialmente".

Ahora, tras tomarse unos días de descanso para asimilar la situación, De Jong vuelve con las pilas cargas y dispuesto a conseguir su objetivo de volver a estar al cien por cien cuanto antes. Hansi Flick, como es habitual en estos casos, no va a presionar al futbolista y le dará todo el margen de tiempo necesario para que vuelva en las mejores condiciones. La plantilla cuenta con un amplio abanico de centrocampistas del máximo nivel y el crecimiento futbolístico de Marc Bernal libera de presión a Frenkie para que pueda recuperarse sin prisas.