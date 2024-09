Frenkie de Jong, ¿y ahora qué?

Hansi Flick dijo que esperaba a Frenkie De Jong para después del parón, una fecha idónea para sus intereses teniendo en cuenta los muchos lesionados y tocados que tiene en el centro del campo. Olmo arrastra molestias, Pedri también, Gavi está fuera de combate, Fermín también, Bernal también y Christensen, que podía jugar en esa demarcación, también.

Así pues, la vuelta de De Jong hubiera sido ideal. En condicional. Hubiera sido. Porque Frenkie De Jong sigue sin tener fecha para reaparecer. No quiere pasar por el quirófano ni quiere volver a jugar teniendo la más mínima molestia. Hasta que no esté a 100x100, De Jong seguirá de baja. Así lo ha decidido.

Habrá muchos motivos que le llevan hasta aquí, pero el más evidente es que si no está bien, no puede jugar. ¿Puede forzar? No lo hará porque no vale la pena regresar de una lesión sin estar curado. ¿Podría haberse operado para regresar antes o mejor? No quiere ser intervenido porque no es garantía de nada pese a que los médicos del club le instaron a ello. ¿Dónde estamos con De Jong? En tierra de nadie, sin pronóstico y a expensas del propio jugador que decidirá cómo y cuándo vuelve. Mientras tanto, a esperar.

En el mar de fondo, sin ser este el motivo por el que no juega, es la tensa relación que mantiene con esta junta directiva. El holandés ha pasado de verse como fichaje “estructural”, como le calificó Bartomeu, a verse en una situación totalmente opuesta con Laporta. Primero se le intentó vender y no quiso; luego se filtró su sueldo sin tener en cuenta que era la pasada temporada cuando tenía que cobrar parte de los atrasos pactos con el covid.

O sea, que era elevado por una razón, no porque su contrato así lo figurase; luego se le intentó ampliar el contrato para reducir el coste anual de su salario y De Jong ni contestó a la propuesta del Barça; y este verano el Barça le ha ofrecido a varios clubs sin estar él de acuerdo. Total, todo esto flota en el ambiente con una lesión de por medio. La relación Laporta-De Jong no va sobrada de confianza, digamos.

¿Qué plan de futuro tiene De Jong? El jugador está seguro que, tarde o temprano, volverá a jugar y se pondrá a disposición de Hansi Flick. ¿Qué pasará a final de temporada? En un club de fútbol pueden pasar muchas cosas en unos meses y, dependiendo de cómo le vaya a nivel deportivo al equipo, de la situación institucional que haya, a final de temporada De Jong decidirá su futuro.

¿Qué puede pasar? Le quedará todavía un año de contrato, por lo que todas las cartas están a su favor. Entiende que Laporta le ha ido muchas veces por la espalda por lo que De Jong, con todo de cara, decidirá según sus necesidades. Las de nadie más. Puede aguantar hasta final de contrato e irse libre, puede aceptar un traspaso a un precio bajo teniendo en cuenta que le queda solo un año de contrato o puede renovar si el escenario en el club cambia radicalmente. A Laporta solo le queda ponerse en sus manos.