Frenkie de Jong acabó el Mundial tocado

La selección de Países Bajos fue eliminada en los dieciseisavos de final del Mundial. El combinado de Ronald Koeman, que ya ha dejado el cargo de seleccionador, cayó en el desempate desde el punto de penalti ante Marruecos. Decepción mayúscula. El único jugador del Barça del combinado 'oranje', Frenkie de Jong, jugó 110 minutos aquel día y lo hizo con dolor en su rodilla derecha. De hecho, ya había jugado con dolor los dos últimos encuentros de la fase de grupos ante Suecia y Túnez.

Desde los Países Bajos, algunas informaciones apuntan a que Frenkie de Jong habría jugado infiltrado los dos últimos encuentros del Mundial, dos partidos de vital importancia para el grupo de Koeman, pues ante Túnez se jugaban la clasificación y el trascendental partido contra Marruecos ya era a cara o cruz y con una selección que ya fue semifinalista en la pasada Copa del Mundo, celebrada en Qatar. Pese a ello, no existe ni alarma ni preocupación con el estado físico del futbolista en el Barça, pues la dolencia no conlleva lesión importante y se considera que, tras un tiempo de descanso, podrá incorporarse sin problemas a la pretemporada azulgrana.

Los jugadores del Barça que participan en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México tienen tres semanas de vacaciones una vez quedan eliminados, por lo que Frenkie de Jong debe ponerse a las órdenes de Hansi Flick días antes de que la expedición parta hacia Inglaterra para realizar un 'stage' de pretemporada en las instalaciones de la Federación Inglesa de Fútbol.

No es el único futbolista del Barça que ha sufrido alguna dolencia física en la cita mundialista. Ronald Araujo sufrió una lesión en un gemelo antes del inicio del torneo. Incluso realizó un viaje relámpago a España para tratarse con un fisioterapeuta de confianza y ser visto por los servicios médicos del Barça. Se reincorporó a la selección charrúa, pero no llegó a jugar ni un minuto en el Mundial. Se esperaba que pudiese hacerlo en las eliminatorias, pero el combinado de Marcelo Bielsa no pasó de la primera fase.

También cayó lesionado Raphinha. El extremo, fijo en la selección de Brasil, sufrió una lesión muscular en el segundo partido de la 'canarinha' ante Haití. No participó en ninguno de los dos siguientes partidos y tampoco jugará contra Noruega en los octavos de final. Hay optimismo en el combinado de Carlo Ancelotti respecto a que pueda estar listo para jugar los cuartos de final si Brasil elimina a Noruega.