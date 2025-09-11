Frenkie entrena al margen del grupo por primera vez tras su lesión

Frenkie de Jong ha vuelto a pisar el césped de la Ciutat Esportiva. El centrocampista neerlandés, con molestias en el músculo obturador externo de la pierna derecha en un partido con su selección, ha entrenado por primera vez al margen del grupo. Lo ha hecho en una sesión suave, supervisado de cerca por los preparadores físicos del club. El centrocampista ha llegado unos 20 minutos más tarde que el resto de sus compañeros, con permiso de la entidad, ya que no estaba previsto que completara la totalidad del trabajo. Sin embargo, su presencia en el césped confirma que no se trata de una lesión para nada seria. Flick quiere contar con él lo antes posible aunque no se van a tomar riesgos y su regreso se tratará con total precaución.

Alrededor de las 11.00 también aparecieron Gavi y Alejandro Balde. Ambos continúan con sus respectivos procesos de recuperación y, a diferencia de Frenkie, todavía no han podido ejercitarse sobre el césped, limitándose a trabajo específico. Por ahora trabajan desde el gimnasio a la espera de lo que dictaminen los servicios médicos del club.

El resto de la plantilla ha vuelto a la rutina tras disfrutar de un día de descanso. Algunos jugadores aprovecharon para viajar y desconectar mientras que otros regresaron de sus respectivas selecciones. Raphinha, por ejemplo, fue visto ayer en la terminal de vuelos privados al volver de Manchester --lugar donde aterrizó tras volar desde Ecuador--- mientras que Jules Kounde lo hizo de la misma manera en París. Hoy, todos los internacionales regresaron y participaron en un entrenamiento intenso ya con la mente puesta en el próximo partido de Liga ante el Valencia este domingo en el Johan Cruyff.

Vaciar la enfermería

El Barça tiene como objetivo ir vaciando la enfermería poco a poco y recuperar jugadores importantes a medida que avanzan los partidos. Uno de los casos más esperados es el de Bernal. El canterano cumple esta semana 365 días desde la operación que lo apartó de los terrenos de juego, y los servicios médicos trabajan con la idea de poder darle el alta coincidiendo con el duelo ante el Valencia.

Aun así, en el club se insiste en la cautela. No se quiere correr ningún riesgo con un jugador que se considera muy valioso a presente y futuro. Su regreso dependerá de las sensaciones en los próximos entrenamientos y de cómo responda físicamente. Las sensaciones son muy buenas desde hace tiempo, pero la prioridad es que vuelva en el momento justo y sin prisas. La decisión la tomará Hansi Flick en consonancia con los servicios médicos en los próximos días.