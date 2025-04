Frenkie de Jong se pondrá a 250 más reforzado que nunca

Frenkie de Jong se ha convertido en un futbolista imprescindible para Hansi Flick. Cuando no juega y está disponible es solo una cuestión ya de rotación. Ninguna duda. Junto a Pedri, son las dos piezas del centro del campo fijas y es en la tercera, la mediapunta, donde entre Gavi, Fermín y Dani Olmo se tienen que 'buscar la vida'. No con Frenkie, un futbolista que arrancó su sexta temporada como azulgrana lesionado y con parte de la afición en pie de guerra y la está acabando reforzado. Este sábado, si tiene minutos ante el Celta de Vigo en Montjuïc, cumplirá su partido número 250 con la camiseta del FC Barcelona. No todos lo pueden decir.

Fichaje estrella

Mucho ha cambiado del Frenkie de Jong que llegó a la entidad azulgrana con 22 años y tras un traspaso récord de un futbolista neerlandés. Los 86 millones de euros en los que se cifró su traspaso entre fijo y variables superaban de poco lo pagado poco antes por el Liverpool para traerse a Van Dijk.

Flick, sobre la renovación de Frenkie / Barça One

Y es que De Jong era uno de los futbolistas europeos más codiciados y con un futuro más brillante por delante. El Barça se adelantó al París Saint-Germain y al Manchester City y le 'ató' con meses de antelación para que nada se torciera. Su debut fue en un escenario de categoría, San Mamés, un 16 de agosto de 2019 en la primera jornada del campeonato de Liga. Tuvo que estrenarse con una derrota, pues cayó el Barça por 1-0 con gol de Aduriz, pero Frenkie fue titular y jugó los 90 minutos.

Los números de Frenkie de Jong con la camiseta del Barça / Marc Creus

La confianza de los entrenadores

Frenkie de Jong tardaría menos de un mes en marcar el primero de los 19 goles que ha celebrado con el Barça. Fue en el Camp Nou contra el Valencia, que salió goleado por 5-2. El de Arken no solo fue el autor de la segunda diana de los de Ernesto Valverde, sino que, antes, había asistido a Ansu Fati con un gran pase para abrir la cuenta.

El neerlandés ha sido titular con todos los entrenadores que ha tenido en el Barça, 6 en total. Con el que más ha jugado ha sido con Xavi Hernández, más de 100 partidos (107 concretamente). También es el técnico con el que ha conquistado el único título de Liga que ha podido celebrar hasta ahora con el Barça, el de la temporada 2022/2023, pues llegó a un Barça que había conquistado con el 'Txingurri' los dos anteriores campeonatos, pero no lo pudo sumar el técnico vasco en su tercer año.

FC Barcelona - Valencia | El gol de Frenkie De Jong

Camino de la renovación

De hecho, y aunque también ha conquistado como blaugrana una Copa del Rey (2020/2021) y 2 Supercopas de España (2022/2023 y 2024/2025), Frenkie ha tenido que lidiar con una de las etapas más difíciles del club, ya no solo a nivel deportivo, sino también económico. Renovó bajo el mandato de Bartomeu y junto a otros futbolistas hasta 2026 con el objetivo de diferirse el contrato en plena pandemia. Fue en 2020 y se hizo oficial después de un partido de Champìons contra el Ferencvaros (5-1) en el que Frenkie volvió a dar una asoistencia de fantasía a Ansu Fati.

Se le estableció una cláusula de rescisión de 400 millones de euros y después de muchas idas y venidas y hasta de tener un pie fuera, parece que se acerca una nueva renovación. Por petición de un Hansi Flick que confía ciegamente en el centrocampista.