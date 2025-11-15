Frenkie avisa que hay De Jong para rato

Frenkie de Jong, concenrado con la selección de Holanda, ha reafirmado su compromiso con el Barça. Acaba de renovar hasta 2029, fecha en la que se cumplirán diez años desde su fichaje procedente del Ajax, y no tiene ninguna intención de cambiar de aires. De hecho, confesaba, antes del partido de clasificación para el Mundial disputado ante Polonia, que, pese al interés que ha habido y sigue habiendo por parte de clubs de la Premier, pasa de Inglaterra: "No, no voy".

De Jong aseguró que su idea inicial ya contemplaba una larga estancia en el club: "Cuando fiché en 2019, esperaba jugar en el club entre diez y doce años. Es el club de mis sueños. Siempre juego en un equipo que lucha por los grandes títulos y me siento valorado e importante". A ese sentimiento se suma su vida fuera del campo: "Vivimos muy bien y estamos completamente integrados. Sí, el clima es bueno… eso ayuda. Con mi familia soy increíblemente feliz aquí. No hay ninguna razón para irme a otro sitio".

Frenkie de Jong contra el Brujas / Dani Barbeito

Respecto a la Premier League, volvió a dejar claro que nunca le sedujo la idea de marcharse: "Cuando fiché, la liga española era, con diferencia, la mejor del mundo. ¿Es la Premier League el referente ahora? Sí, sin duda es la mejor liga del mundo ahora mismo. Entiendo que la gente quiera verme jugar allí, pero nunca he sido receptivo, a pesar del interés real". Y añadió: "Lo más importante para mí es jugar partidos en un equipo que pueda ganar títulos, y ese es el caso del FC Barcelona. ¿Por qué querría ir a otro sitio? No hace falta jugar en la Premier League para demostrar que eres bueno".

De Jong, en ese sentido, se reafirmó explicando anécdota que refuerza su vínculo emocional con el Barça: "Marc Cucurella comentó hace poco que cuando estaba en el Brighton preguntó a sus compañeros cuál era su club de sueño, y siempre decían el FC Barcelona o el Real Madrid. Yo siempre quise jugar en el FC Barcelona, y aquí estoy ahora".

Sus consejos a Kees Smit

El neerlandés reconoce, sin embargo, que hay objetivos todavía pendientes. Uno de ellos es la Champions League: "Todavía no la hemos ganado, y después de tanto tiempo en un club de élite como el FC Barcelona, uno quiere ganar ese título al menos una vez. Así que hay trabajo por hacer".

De Jong suma ya 273 partidos con el Barça, solo por detrás de los 292 de Phillip Cocu, aunque es cuestión de tiempo que lo supere. "Cuando renové mi contrato, lo pensé mucho. Entonces te das cuenta de lo especial que es". También recordó que ya ha vestido más veces la camiseta del club que el propio Ronald Koeman, su seleccionador actual: "Solo el entrenador ganó la Champions con el Barça, yo no".

Lewandowski y De Jong, durante el Polonia-Países Bajos. / EFE

El centrocampista habló además de jóvenes talentos neerlandeses como Luciano Valente o Kees Smit: “Smit tiene un gran talento. No le ayuda que le grite o le cree altas expectativas. Hay que dejarlo jugar y ver hasta dónde llega”. Sobre el Ajax, club en el que se formó, fue sincero: “Si puedo, veo los partidos. No me gusta ver cómo le va ahora. Preferiría verlos ganar. Me entero de la situación a través de los medios; estoy demasiado alejado como para opinar”.