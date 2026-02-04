Frenkie se acerca al De Jong del Ajax

Frenkie de Jong es un futbolista muchas veces criticado por buena parte de la afición del Barça. Sus detractores dicen que jamás en Barcelona ha mostrado el nivel que enseñó en el Ajax y que llevó a la junta directiva de Josep Maria Bartomeu a pagar por él 75 millones de euros fijos más once en variables en el verano de 2019. Tampoco ayudó la campaña en su contra que creó la anterior dirección deportiva cuando quería que se marchase traspasado al Manchester United y ahorrarse de paso su elevada ficha, en la que se incluían cantidades diferidas en tiempos de pandemia.

El neerlandés, que siempre ha sido uno de los futbolistas preferidos del presidente Joan Laporta, resistió y, con la llegada de Hansi Flick se ha convertido en uno de los destacados de la plantilla. Tiene el entrenador alemán confianza máxima en él como también la tiene la dirección deportiva. Por ello, firmó recientemente un nuevo contrato hasta el 30 de junio de 2029 y de paso ayudó al club con el fair play financiero al repartir las cantidades diferidas en más años.

El centrocampista lleva ya jugados 28 partidos esta temporada y, aunque no ha marcado ningún gol, está siendo importante en otros aspectos, pasando en las últimas semanas por un dulce momento y habiéndose tirado el equipo a la espalda en cuanto a la construcción del juego ante la ausencia por lesión de Pedri. Ha dejado atrás los problemas, alguno de ellos de índole personal, que tuvo en noviembre y vuelve a ser indiscutible para Flick y necesario para el equipo. Una jugada suya desatascó el choque ante el Albacete. Recuperación y posterior asistencia a Lamine Yamal para que el de Rocafonda marcara el primer gol del partido. Fue el neerlandés, junto con Lamine, el futbolista del Barça que más balones recuperó en el Carlos Belmonte (5). Importante en la recuperación y también en la construcción. Fue De Jong el tercer futbolista con más intervenciones (92) solo superado por Lamine y Eric Garcia y el número uno en cuanto a pases completados (80).

Pero es que el buen partido de Frenkie es continuidad de los anteriores. Ya había realizado un gran partido el pasado sábado ante el Elche, incluyendo una gran jugada con pase de gol a Ferran Torres en el tercer tanto del Barça. Suyo también fue un gran pase de gol a Fermín en Praga que el jugador de El Campillo aprovechó para empatar el partido ante el Slavia por primera vez. Son tres las asistencias que lleva en este 2026 para sumar un total de siete a lo largo de la temporada. Además, más partidos notables sin estadísticas que destacar, pero sí control del juego, como la gran final de la Supercopa de España que jugó ante el Real Madrid hasta que fue expulsado de forma rigurosa por Munuera Montero en el descuento.