Frenazo a la salida de Casadó: "Me quiero quedar, si alguien no quiere, que me lo diga"

El Barça 2026-27 echó a andar el lunes con las pruebas médicas. Hasta la Ciutat Esportiva Joan Gamper se acercó Frenkie De Jong a pesar de que el neerlandés está de vacaciones tras su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo de la visita no era otro que encontrarse con los servicios médicos del club y mirarse la rodilla derecha. Acabó el Mundial con problemas en ella tras jugar los dos últimos partidos de la cita infiltrado y con un vendaje.

Aunque el neerlandés todavía debe pasar más pruebas, las primeras noticias no son nada buenas y apuntan a que De Jong podría tener una importante lesión de rodilla. Podría estar de baja entre cuatro y seis meses, siendo un duro golpe tanto para el jugador como para Hansi Flick, pues el neerlandés es un futbolista muy importante en sus planes.

La lesión de De Jong, de confirmarse su gravedad, podría afectar al futuro de Marc Casadó. El catalán estaba en la rampa de salida tras haber hablado con Flick, que le dejó claro que tendría pocas opciones de jugar teniendo en cuenta que tenía por delante a futbolistas como De Jong, Bernal, Gavi y Pedri. Casadó había captado el mensaje y su representante, Jorge Mendes, se había puesto manos a la obra para buscar acomodo para el azulgrana. El jugador había descartado una oferta de Turquía y estudiaba otras procedentes de Inglaterra y Arabia Saudí. El Barça quería ingresar unos 30 millones por su jugador, que acaba contrato el 30 de junio de 2028.

Ahora bien, si el neerlandés está de baja media temporada, Flick podría frenar la marcha de Casadó para no quedarse corto de efectivos en el centro del campo, pues el técnico alemán quiere tener todas las posiciones dobladas para tener una plantilla que pueda aspirar a ganarlo todo. También el futbolista catalán podría optar por un cambio de planes. Había aceptado buscar una salida, pero su deseo siempre ha sido triunfar en el Barça y podría gozar de más oportunidades para jugar en el club de su vida.

La postura de Casadó

Casadó, de hecho, espera tener una nueva conversación con Flick para tomar una decisión. "Todavía hay cosas que tenemos que hablar con el técnico y la dirección deportiva. También con mi agente. Lo haremos en las próximas semanas y después decidiremos", ha dicho en una entrevista en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio.

El centrocampista catalán sigue pensando que tiene un sitio en el centro del campo del equipo de Flick: "Nadie puede dudar de que yo me quiero quedar aquí, si alguien me dice que no, pues deberemos buscar la mejor solución para todas las partes", explica, dejando claro que siempre hará lo que sea mejor para el Barça: "Como culé quiero lo mejor para el equipo y para el club, si consideran que me debo quedar, me quedaré y si consideran que lo mejor es que salga para que el equipo siga creciendo, me iré".

Así pues, la salida de Casadó del Barça no parece tan clara. Por la lesión de Frenkie De Jong y también por el deseo del futbolista de triunfar en el equipo de su vida.