Frenazo al regreso de Frenkie de Jong: "Hay que esperar"

El Barça se enfrenta este sábado al Atlético de Madrid en el primero de los tres asaltos ante el conjunto de los del Cholo Simeone. El primero, sin duda, el más descafeinado teniendo en cuenta la distancia de 16 puntos entre ambos equipos en LaLiga, pero una buena prueba de fuego para el plato fuerte, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League.

Ante lo que viene, Flick repasó el parte médico del equipo en la rueda de prensa previa al duelo del Metropolitano y confirmó tres buenas noticias para el retorno al fútbol de clubes tras el parón internacional: el regreso definitivo de Alejandro Balde y Jules Kounde, así como la recuperación total de Eric Garcia.

"Lo positivo es que Balde y Koundé están de vuelta. También Eric", explicó el técnico alemán, confirmando así la suma de efectivos importantes para reforzar la defensa azulgrana en los próximos compromisos ante el Atlético de Madrid en once días.

Prudencia con Frenkie

En cambio, pidió prudencia con Frenkie de Jong, todavía al margen del grupo desde finales de febrero por una lesión en el bíceps distal: "Hay que esperar con Frenkie, quizás la próxima semana puede empezar a entrenar".

Flick no quiso fijar plazos definitivos, insistiendo en la importancia de respetar los tiempos de recuperación con la ida de cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou el próximo miércoles en el horizonte.

"Paso a paso", zanjó el entrenador, dejando claro que el objetivo es recuperar al neerlandés en plenas condiciones antes de que regrese a la dinámica del equipo. Para el alemán, no hay debates. Con Frenkie al 100%, es titular indiscutible en su equipo.

Buenos resultados

No obstante, los números dejan más tranquilo a cualquiera ante la ausencia de Frenkie. Lo cierto es que, sin De Jong en el once titular, el Barça no ha notado en exceso jugar sin el holandés, por lo menos en lo que a resultados se refiere. En los últimos ocho partidos desde que cayera lesionado, el Barça ha logrado siete triunfos y un empate, en la ida ante el Newcastle (1-1), único momento en el que el equipo realmente echó de menos el temple del '21'.

En los otros partidos, siete triunfos en los que el Barça, con la pareja Marc Bernal - Pedri consolidada en la sala de máquinas del equipo, logró 25 goles a favor y seis en contra.