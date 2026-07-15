Frenazo en la 'operación Fariñas': Hansi Flick detiene su salida

El mercado de fichajes del FC Barcelona vuelve a dejar un giro inesperado. Cuando todo apuntaba a que Brian Fariñas pondría rumbo al Girona en las próximas horas, Hansi Flick habría decidido paralizar temporalmente la operación. El técnico alemán quiere ver de cerca al centrocampista durante la pretemporada antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Operación frenada por decisión de Flick

La información, adelantada por el periodista Nil Solà en 'Què t’hi jugues' de la Cadena SER, apunta a que las negociaciones entre Barça y Girona han quedado, por ahora, en punto muerto. No se trata de un desacuerdo entre clubes, sino de una decisión exclusivamente deportiva.

Brian Fariñas, una de las piezas clave de Belletti / Valentí Enrich

Fariñas, de 20 años, se ha incorporado este martes a los entrenamientos bajo las órdenes de Flick. El entrenador considera que merece una oportunidad para demostrar su nivel antes de autorizar su salida y quiere evaluar de primera mano sus condiciones durante las primeras semanas de trabajo.

El acuerdo estaba prácticamente cerrado

El cambio de escenario sorprende porque el traspaso estaba muy avanzado. La operación contemplaba una venta cercana al millón y medio de euros, con el Barça reservándose el 50% de los derechos del futbolista, una fórmula habitual del club para mantener el control sobre jóvenes con proyección.

La negociación, sin embargo, queda ahora en pausa a la espera de que Flick tome una decisión tras observar al jugador durante la pretemporada.

Un perfil que encaja en la idea del técnico

Llegado a La Masia en 2018 procedente del Villarreal, Fariñas se ha consolidado como uno de los centrocampistas con mayor proyección del filial. Destaca por su capacidad para asociarse, interpretar el juego, superar líneas con el pase y marcar el ritmo desde la medular.

Brian Fariñas completó un partidazo contra el Espanyol B / Valentí Enrich

La pasada temporada, a las órdenes de Juliano Belletti en el Barça Atlètic, dio un importante salto adelante con 5 goles y 7 asistencias en 33 partidos, confirmando que también puede aportar en los últimos metros.

Aunque la competencia en el centro del campo del primer equipo es elevada, Flick quiere comprobar personalmente si Fariñas tiene sitio en su proyecto antes de tomar una decisión. Su posible desembarco en Girona, por ahora, queda en suspenso.