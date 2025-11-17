Frenazo al 'efecto Sama Nomoko'

Sama Nomoko fue, muy posiblemente, el futbolista que más impresionó en el tramo en el que el Barça Atlètic logró enlazar cuatro victorias consecutivas, auparse en el liderato y afianzarse en una primera posición que ahora ha perdido el filial azulgrana, a cuatro puntos del líder Poblense tras el KO en el derbi de filiales contra el Espanyol B.

Sus mejores momentos llegaron gracias a la conexión con el ahora lesionado Víctor Barberá, a quien nutrió de tres asistencias en dos partidos, la victoria sobre el Reus Reddis por 4-2 y la derrota en el feudo del Atlètic Lleida (3-2), pero con un muy buen partido del extremo maliense.

Goles y asistencias

Antes, Nomoko había marcado dos goles para la causa del Barça Atlètic de Belletti. El de la victoria en el Narcís Sala en el derbi contra el Sant Andreu en un derechazo a pase de Xavi Espart y el que encarriló el 2-0 frente a la UE Olot con asistencia de Juan.

Fueron sus mejores momentos, los que le llevaron a recibir elogios y titulares de forma merecida. Completó los 90 minutos en los empates ante el Poblense (2-2) y en el derbi catalán contra el Girona B (0-0), donde ya no pudo mantener el nivel anterior.

Sama Nomoko y Víctor Barberá / Valentí Enrich

Recuperar la chispa

La primera suplencia tras esta racha de titularidades fue en la goleada 4-1 al Torrent, comprensible porque Sama Nomoko había reforzado al Juvenil A en Brujas para la Youth League, en un partido que los de Pol Planas cayeron por 3-2. También había jugado contra PSG (con asistencia a Shane Kluivert) y Newcastle.

Pero en el derbi de filiales, y pese a las ausencias significativas, Sama Nomoko volvió a arrancar desde el banquillo. Juliano Belletti optó por darle la banda derecha a Dani Rodríguez, mientras que por la izquierda estuvo el turolense Juan Hernández.

En la media hora que jugó, se apreció que Sama Nomoko siente la necesidad de recuperar la mejor versión y se mostró algo precipitada en las dos acciones que tuvo, ambas por la izquierda, donde pasó tras poca aportación por la derecha. El filial necesita que Sama vuelva por sus fueros.