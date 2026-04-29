Frenazo a Eduardo Conceição

El Barça desactiva la ‘operación Eduardo Conceição’. El delantero total del Palmeiras, un 2009 de tan solo 16 años, había despertado el interés de la dirección deportiva blaugrana, basándose en los informes muy positivos que maneja el departamento de scouting.

Deco incluso llegó a entrar en contacto con el coordinador de la base del Verdão, João Paulo Sampaio, para recabar información sobre este aprendiz de crack, que apunta a ser un extraclase.

El Barça, que trabaja con diligencia el mercado sudamericano, se había mostrado muy atento y activo con relación a todos los movimientos que se generaban en torno a un futbolista diferente.

Sus representantes, antes de la entrada en escena del superagente Giuliano Bertolucci, llegaron a estar en la Ciutat Esportiva a finales de 2025, donde se reunieron con João Amaral, el ejecutivo portugués fichado por Deco que dirige desde verano el área de scouting.

Las buenas actuaciones de Conceição con Brasil en el reciente Sudamericano Sub-17, en Paraguay, donde la Canarinha cayó en semifinales contra Colombia, que se acabó proclamando campeona, confirmaron su progresión y las buenas sensaciones que había dejado en enero en la Copa São Paulo de Juniores, la tradicional Copinha, donde se dio a conocer al público brasileño brillando con la ‘10’ del Palmeiras y jugando contra adversarios cuatro años mayores que él.

Eduardo Conceição celebra uno de sus goles en el Sudamericano Sub-17 / CBF

Conceição es un delantero de una refinada técnica individual, diestro pero con prestaciones de ambidiestro, que puede actuar en cualquiera de las posiciones del ataque y con mucho gol. En el Sudamericano Sub-17 jugó centralizado como ‘10’, el típico enganche sudamericano, y falso ‘9’. Los técnicos blaugrana, en el dibujo del Barça, lo ven como un extremo izquierdo o como un delantero centro móvil.

Un precio más asequible al de Endrick y Estevão

Apareció en escena el City y todo se precipitó, con un ‘menino prodígio’ que solo puede dar el salto a Europa en enero de 2028, cuando, un mes antes, haya cumplido la mayoría de edad.

El Palmeiras, que atraviesa por tensiones de tesorería, está dispuesto a venderlo ya por un precio de entre 20 y 25 millones de euros más bonos, una cantidad inferior a la que ingresó en su día por la venta de Endrick al Real Madrid y de Estevão al Chelsea. Estas cifras distan mucho de los 40 ‘kilos’ que supuestamente pagarían City y United, como ha informado la prensa paulista.

El Barça, que siempre ha ido de cara, comunicó a los agentes de Conceição que no pretendía bloquear al futbolista ni entrar en su puja con toda la armada inglesa de la Premier. El jugador gusta muchísimo, pero el Barça aún está en fase de reconstrucción financiera y de recuperación de su poder de inversión.

Eduardo Conceição celebra un gol con el equipo Sub-20 del Palmeiras / Palmeiras

Por eso, ha declinado cerrar a un jugador que solo aterrizaría en el nuevo Spotify Camp Nou en el verano de 2028, porque, dada la experiencia negativa con Vitor Roque, no se optaría por repetir el mismo error de realizar su fase de adaptación en el mercado invernal, con la temporada ya a todo vapor.

El Barça seguirá mapeando Sudamérica, con ahínco, todo lo que ocurra en Brasil, buscando nuevos talentos. El perfil, en estos momentos, deseado es el de jóvenes que puedan completar su formación en el filial de Juliano Belletti, lo que implica una inversión mucho más asequible y acorde con la realidad actual.