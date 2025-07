Así frenaron Cruyff y Alemany a Xavi con Lamine

El ascenso de Lamine Yamal al primer equipo no fue tan inmediato como muchos imaginan. Jordi Cruyff desvela que Xavi Hernández quiso subir al joven delantero mucho antes de lo previsto. Todo lo que veía en él durante los entrenamientos invitaba a ello, así que ¿por qué no? Le veía absolutamente preparado para jugar oficialmente con el primer equipo del Barça pese a tener solo 15 años.

Sin embargo, desde el área deportiva pusieron el freno: “Xavi quería hacerle debutar antes. Y con Mateu lo tuvimos que hablar”, asegura Jordi Cruyff, que recuerda lo fácil que era trabajar con ellos: “Eso es lo bueno: que siempre pudimos trabajar en equipo. Siempre juntos. Decisiones conjuntas, siempre con diálogo”.

La clave no era solo proteger al futbolista, sino también al club. “Dijimos: ‘Xavi, tiene 15 años y no está protegido. Si juega diez partidos y saca lo que estamos viendo que tiene... no tiene contrato. Le estamos poniendo en el mercado sin tenerlo protegido’”, argumenta Cruyff. Esa precaución obligó a retrasar su estreno hasta asegurarse de que no existía un riesgo de fuga porque, conscientes de lo bueno que era Lamine, estaban convencidos de que, cuando saltara al césped, el impacto sería brutal como así ha sido, lo que despertaría el interés de media Europa, que se lanzaría a por él sin que el de Rocafonda estuviera aún blindado por no haber podido firmar su primera contrato laboral.

El papel del agente fue decisivo. “Iván de la Peña hizo un trabajo excepcional. Siempre antepuso la parte futbolística a todo lo demás. Con Iván estábamos súper tranquilos: si debutaba, no fallaría al Barça”, asegura Cruyff. Aunque después entró Jorge Mendes, que se hizo con la representación del futbolista, en escena, también confiaban en que respetaría los intereses del club: “Sabíamos que Mendes no iba a hacer daño al Barça”.

Solo cuando todo el entorno estuvo alineado, Jordi Cruyff y Mateu Alemany dieron luz verde a Xavi: “Cuando ya vimos que estábamos tranquilos todos, dijimos: ‘Bueno, Xavi, ya está’. Si no, hubiera debutado incluso mucho antes”.

Uno entre un millón

Cruyff no oculta su fascinación por el talento de Lamine: “Es un chico que, en cuanto tenía el balón, hacía cosas especiales. Ahora, la mejoría anual que tiene es un espectáculo".

En el propio vestuario, fue el primer testigo de su impacto. “Lo que me impactó en ese caso es el lenguaje invisible de los futbolistas. La reacción de los jugadores más veteranos”, recuerda de sus primeros días con los grandes. “Cuando él empezó a hacer las suyas, ¿sabes? Esa mirada entre ellos como diciendo: ‘¿Esto qué es?’. Porque no es normal”.