Así ha frenado Flick la posible marcha de Eric Garcia

La decisión está tomada. Salvo giro inesperado de los acontecimientos, Eric Garcia seguirá en el Barça. Como mínimo hasta final de temporada. Ni la renovación de Ronald Araujo ni el interés del Girona y el Como por hacerse con sus servicios llevarán al defensa de Martorell a una salida del club azulgrana. Y todo porque Hansi Flick así lo ha querido.

El técnico alemán ya frenó la salida de Eric el pasado verano cuando el Girona quiso al jugador tras haber jugado un gran año como cedido con los de Montilivi. Con su rendimiento, se ganó volver al Barça. Convenció a Flick en la pretemporada, pero Míchel, entrenador del Girona, insistió en su regreso. El jugador dudó, pero Flick impidió su marcha tras las lesiones de Christensen y Marc Bernal, que se sumaban a la de Ronald Araujo. Necesitaba al catalán y vetó su salida rumbo a Montilivi.

La situación vuelve a repetirse unos meses después. Tras ser importante durante el mes de septiembre, siendo titular en muchos partidos en la posición de medio centro, una inoportuna pubalgia apartó al de Martorell de las convocatorias durante unas semanas. Su regreso coincidió con la recuperación de otros lesionados como Gavi, Frenkie de Jong, más tarde Araujo y el buen momento de Marc Casadó. Ello ha provocado que la participación de Eric en diciembre y enero haya descendido.

El defensa del Barcelona Eric Garcia durante el partido de la UEFA Champions League en el estadio de Da Luz, Lisboa, Portugal.EFE/EPA/TIAGO PETINGA / TIAGO PETINGA. EFE

Este descenso de protagonismo, unido al interés del Como y el Girona, han provocado que Eric Garcia se haya planteado una salida en este mercado de invierno, con el Girona siempre como principal candidato por la confianza que siempre le ha transmitido Míchel, que ha mantenido el contacto con el jugador en estos meses. De hecho, el director deportivo del club de Montilivi, Quique Cárcel, confiaba hace unos días en cerrar la incorporación del defensa en la última semana de mercado.

El encuentro

Pero el deseo de Cárcel parece que no se hará realidad. Eric Garcia tuvo minutos en Lisboa ante el Benfica cuando Flick arriesgó en busca de la remontada con una defensa de tres. Estuvo muy bien y fue clave marcando de cabeza el cuarto gol del Barça que situaba el empate en el marcador. A la vuelta de Lisboa, el miércoles, jugador y entrenador tuvieron una charla. El alemán, como había hecho en verano, cerró la puerta a una salida. Le comunicó a Eric que no podía dejarle marchar, además de transmitirle su confianza y lo muy satisfecho que estaba con él por el trabajo que realiza tanto en los entrenamientos como sobre el terreno de juego y la actitud ejemplar que tiene en el vestuario.

Flick no quiere perder a Eric porque en él tiene una opción para diversas posiciones. Puede actuar de central, de medio centro y ser importante si vuelve a apostar por una defensa de tres. Incluso podría actuar en el lateral derecho. El alemán acabó con las dudas del central. Puerta cerrada. El jugador seguirá con su buena actitud, trabajando para tener minutos. Y en verano ya se verá.

Y es que seguro que en el próximo mercado veraniego volverá a ponerse sobre la mesa el futuro del jugador. Entre otras cosas, porque acaba contrato en el 2026 y no se está hablando de una renovación. El director deportivo, Deco, que no veía mal una salida de Eric Garcia en este mercado, no quiere que ningún jugador entre en la última temporada de contrato sin haber renovado. Por ello será entonces cuando el traspaso del central de Martorell será más factible.