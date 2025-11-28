Freixa no descarta una venta de Lamine Yamal: “Si no se puede gestionar el problema, el Barça sigue”

Toni Freixa, exdirectivo del FC Barcelona y colaborador de 'La Posesión' de SPORT, se posicionó en su última intervención en el programa 'Solo para culés' de 'El Chiringuito de Jugones' sobre el debate entorno a la figura de Lamine Yamal y su gestión por parte del FC Barcelona. En un debate abierto con Lluís Carrasco, también colaborador de esta casa, Freixa admitió que, si la situación del joven talento culé derivara en un escenario difícil de manejar, el club debería estar preparado para tomar cualquier decisión.

Freixa empezó reclamando prudencia ante la creciente presión que rodea al futbolista. “Si Lamine fuera mi hijo le diría que no es tan bueno como dicen que es. Que siga trabajando duro y no te creas nada de lo que te han podido contar. Céntrate solo en el fútbol”, afirmó, insistiendo en la necesidad de protegerle y evitar que la euforia mediática distorsione su progresión.

Cualquier persona del club está de paso, lo importante es el Barça Toni Freixa

El punto más relevante y que más ruido ha generado tanto en redes sociales como medios de comunicación llegó al hablar de posibles complicaciones personales, físicas o de gestión interna, siempre en caso de que el club no consiga calmar el ruido exterior para explotar tan solo la faceta futbolística del genio de Rocafonda:

“Si Lamine tiene algún tipo de problema que hay que gestionar hay que ayudarle. En hipótesis, si llega a un punto en el que no se puede gestionar este problema, no pasa nada, el Barça sigue", afirmó contundente.

Freixa dejó así abierta la puerta a escenarios que incluyen, implícitamente, una hipotética venta si fuese necesaria para preservar la estabilidad deportiva o institucional del club. Su mensaje, sin embargo, no buscaba señalar al jugador, sino reforzar la idea de que ninguna figura está por encima del Barça:

“No descarto ninguna hipótesis pensando en mi club. Cualquier persona del club está de paso, lo importante es el Barça". Una idea que, aunque muy controvertida, no se aleja de la política que en su día se aplicó con jugadores como Ronaldinho o el mismo Leo Messi, al que el club no pudo renovar y tuvo que dejar marchar por motivos económicos.