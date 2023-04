Las frases destacadas de Laporta y la junta sobre la financiación del Espai Barça

Joan Laporta, Oriol Romeu y la Junta Directiva del FC Barcelona han explicado los detalles de la financiación de la nueva y ambiciosa casa del FC Barcelona "Es un honor anunciar que hemos cerrado la operación de la financiación del Espai Barça. El proyecto institucional más importante de la historia del club", ha comentado Laporta

Día importante para la historia del FC Barcelona a medio y corto plazo. El club había convocado una rueda de prensa para este jueves a las 12:00 en el Auditori 1899 para explicar y desgranar todos los detalles de la financiación del Espai Barça. Una comparecencia que había generado mucha expectación por la importancia de esta obra faraónica para el futuro de la entidad catalana.

Seguramente, uno de los pasos más ambiciosos de toda la trayectoria de la entidad en sus más de 120 años de historia. Ha empezado el presidente Joan Laporta, ante el alud de medios de comunicación y de sus colegas de la junta presentes, con un 'speech' inicial. Había dejado claro el departamento de prensa que la intervención del máximo mandatario sería solo a modo de introducción y no se sometería a preguntas.

ROMEU HA LLEVADO EL PESO

Tras 'Jan', quien ha llevado el peso de la rueda de prensa ha sido Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona. Ha explicado todos los detalles y parámetros y, tras la comparecencia, sí ha respondido todas las dudas de los y las asistentes.

1. ARENGA INICIAL DE LAPORTA

"Hoy los culers no estamos contentos por el partido de ayer. El objetivo continua siendo la Liga. Estamos a siete partidos y vamos a siete puntos del segundo. Y eso sigue siendo el objetivo prioritario. Pedirle a la afición que anime más que nunca para ganar esta Liga".

"Es un honor anunciar que hemos cerrado la operación de la financiación del Espai Barça. El proyecto institucional más importante de la historia del club. Puedo avanzar de un acuerdo de de 1.450 millones de euros que garantiza, tal como habíamos aprobado en referéndum, que el inicio de las obra será una realidad este verano".

"Nunca las obras supondrán costes para los socios. El proyecto jamás tendrá un riesgo para la gestión deportiva y no se hipotecará el patrimonio del club".

"Ha habido momentos de tensión por la magnitud de la operación. Quiero agradecer a los partners Goldman Sachs, JP Morgan, JLL, Pérez-Lorca, DLA Piper, Key Capital Partners, Legends e IPG 360...".

Laporta, en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou

2. ROMEU, MELÉNDEZ Y DEL RÍO EXPLICAN LAS LÍNEAS MAESTRAS

Diapositiva sobre el acuerdo de financiación por el Espai Barça

"Esto ha ido tarde porque no tuvieron la valentía. Desde hace dos años nos preocupaba lo que no se había hecho en el club, los entornos son cambiantes y nos hemos encontrado con la necesidad de hacer el proyecto".

"El riesgo que están asumiendo los inversores es que no salgan los números, pero esta operación se pagará con los ingresos extraordinarios del estadio".

Manel del Río: "Es un éxito mayúsculo. El objetivo era darle flexibilidad al club. Esa una deuda viva. Esto se moverá, analizaremos el mercado y se buscará redefinir para mejorar el servicio de la deuda. Un 5,5 limpio es un éxito notable".

3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS

Romeu, Maribel Meléndez y Manel del Río, durante la comparecencia

"Los ingresos extraordinarios son conservadores porque no queremos poner unas expectativas que no podamos cumplir. Esta junta es valiente porque no solo hemos asumido un proyecto en un entorno complicado, sino que también hemos asumido un coste social".

Romeu, sobre la subida de abonos en Montjuïc: "Estamos valorando diferentes opciones de abonos. Estamos hablando de un entorno distinto, con menos de la mitad de abonados y por ello tenemos que buscar soluciones".

"La junta directiva no ha pedido ninguna derrama a los socios. Los ingresos que tiene el Barça por abonos está desfasado respecto a sus competidores y pese a ello no hemos considerado ni un solo euro para retornar dinero en esta operación. Hemos reservado un cupo para el socio abonado y otro para el público en general".

"Nuestra voluntad es cuidar el socio abonado y no hemos considerado ningún euro extraordinario para el Spotify Camp Nou".

TURNO DE RESPUESTAS A MEDIOS:

"Es la marca, poner en valor lo que hay detrás. 400 millones de fans, el apoyo de tener un país detrás, la trayectoria del club, un ejemplo a nivel social, nuestras secciones... vaya, lo resumiría en poner en valor la marca del club".

Sobre si incluye la financiación del Palau: "Te lo respondo muy fácil, sí. Valoramos opciones. El tema va con retraso y estamos estudiando varias propuestas. Y si son interesantes les haremos partícipes".

"Gastaremos 400 millones para el Palau y Petit Palau, pero los intereses no estaban contemplados. Tenemos 200 millones para contingencias y creemos que tenemos espacio para hacerlos".

MODELO DE PROPIEDAD

Imagen de la comparecencia en el Auditori 1899

Romeu: "Hacer una pregunta a la masa social nunca está mal. El que no crea en este tipo de gobernanza sobra en esta junta. Esta operación blinda el modelo de propiedad. Tenemos que seguir luchando contra agravantes y hay ciertos clubs e instituciones que están permanentemente incumpliendo".

¿SE DESCARTA EL MUSEU COMO PALANCA?

"Cualquier partida es susceptible de valorizable. Otra posibilidad, o dentro de esta, sabrán que por ejemplo eso no serviría para obtener una liquidez determinada, que habría que pasar por Compromisarios. Por las últimas informaciones de LaLiga cualquier concepto que ya supone un ingreso hoy no sería válido en concepto de fair play".

¿SE CONTEMPLA EL IMPACTO DE UNA VUELTA DE MESSI?

"Lo de Messi no está en mi negociado. Es un tema puro de gestión deportiva. Yo reiterar lo que siempre he dicho. Es un icono de nuestra identidad. En los números que hemos hecho no está contemplado ningún jugador".

Montjuïc y el reclamo de Messi: "Esto no se lo puedo responder porque no lo sé, pero no es un tema parte de la operación".

¿Hay dinero para una vuelta de Leo? "Lo que tratamos de hacer es cumplir los deseos de nuestros técnicos y siempre estamos en disposición de valorar situación. Y si es necesario hacer un esfuerzo pero ahora no tenemos nada planteado al respecto".