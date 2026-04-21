La frase sobre el fichaje de Julián Álvarez que circula en el Barça

La necesidad de que el Barça fiche un '9' para reforzar su plantilla y sus aspiraciones de cara a la próxima temporada es cada vez más evidente. En el club son plenamente conscientes de ello, tanto, que en los despachos ya resuena una idea con fuerza y un nombre propio: "Julián es el fichaje sí o sí". Pese a la dificultad de la operación, el Barça no tira la toalla e irá a por todas para vestir al argentino de azulgrana.

En el programa ‘La Posesión’ se desgranaron los detalles de cómo se valora la operación desde la entidad. La dirección deportiva le ve un encaje total: puede actuar como '9', de falso nueve o incluso de ‘10’ por detrás del punta en el sistema de Hansi Flick. A sus 26 años, destaca por su capacidad para generar superioridades por dentro gracias a una calidad asociativa heredada de su pasado como mediocampista. Es un gran lector del juego que, además, domina una faceta que el Barça echa de menos desde la marcha de Messi: los lanzamientos de falta.

El Barça no se rinde y mantendrá la fe en la operación hasta el final. El Atlético se remite a una cifra mínima de 120 millones de euros, mientras que el club azulgrana afronta otro verano de auténtico rompecabezas en los despachos. La incertidumbre con la regla del 1:1 y las ventas que pueda cerrar serán claves para encajar su salario y abordar una operación de este calibre, algo que no sucede desde hace tiempo.

Julián ante Gavi y Koundé durante los cuartos de Champions / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La postura del jugador, clave en la operación

Ambos clubes mantienen posturas alejadas y la gran clave para desbloquearla apunta directamente al jugador. En el Barça confían en que sea el propio Julián quien dé el paso definitivo y pida salir rumbo a Barcelona. En el Metropolitano saben que el de Calchín vería con buenos ojos un cambio de aires, algo que podrían llegar a valorar, pero no a cualquier precio ni aceptando jugadores para abaratar el traspaso, una fórmula que no favorece al Barça.

La voluntad del delantero es la pieza clave para que su futuro se desencalle. El Atlético no tiene necesidad de vender, por lo que todo pasa por que Julián exprese de forma clara su deseo de aterrizar en el Spotify Camp Nou, aunque sea de forma interna. Una operación compleja, condicionada por las salidas que logre cerrar el Barça y por el empuje del propio jugador. Dos factores que marcarán si el sueño de ver a la 'araña' de azulgrana sigue vivo en los próximos meses.