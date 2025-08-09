Cuando el franquismo no permitió que el Camp Nou se denominara Estadio Juan Gamper

28 de marzo de 1954. El Barça pone la primera piedra para el nuevo Estadio que va a suplir el ya obsoleto campo de Les Corts. El barcelonismo se vuelca con un acto en el que se derrocha ilusión ya que la sensación general es que la entidad blaugrana necesita un nuevo recinto para dar un paso adelante y seguir creciendo.

Con el tiempo ha quedado en la memoria colectiva que Kubala hizo pequeño Les Corts pero la realidad es que el proyecto de buscar una nueva casa para los culés ya estaba ideada antes de la llegada del crack húngaro. Si pasar del campo de la calle Industria a Les Corts fue un paso adelante importante, cambiar este campo por el nuevo Estadio tenía que impulsar todavía más al club barcelonista.

El No-Do era el noticiario cinematográfico obligatorio que se proyectaba en los cines antes de cada película entre 1943 y 1976. Televisión Española no empezó a emitir hasta 1956. La noticia de la colocación de la primera piedra fue explicada, por tanto, por el NO-Do que arrancó así el anuncio del nuevo proyecto blaugrana: "El Club de Fútbol Barcelona va a construir en los terrenos de la barriada de Las Corts junto a los terrenos de juego de la maternidad el monumental Estadio Juan Gamper...".

No estaba aprobado por la junta directiva de Francesc Miró-Sans pero todo el mundo daba por hecho que el nuevo templo barcelonista llevaría el nombre del fundador del club.

De hecho Miró-Sans ya utilizó esta idea en su campaña electoral: “Quiero tener finalizado el proyecto definitivo del Estadio Juan Gamper para el 15 de agosto”, declaraba en el verano de 1954. En el semanario Dicen también se dejaba claro el nombre del nuevo campo:“Se trabaja en los terrenos del Juan Gamper". Hay muchas otras referencias en la prensa de la época.

Este documento corresponde al programa oficial de la primera piedra del nuevo estadio del entonces denominado CF Barcelona.

En la parte superior se observa la fotografía del campo de Les Corts con un titular breve (Hoy) y un espacio en blanco en el que se lee Espacio para colocar la fotografía obsequio de Chocolates Batanga.

Debajo de este reclamo publicitario se indica Estadio "Juan Gamper" del C.F. Barcelona. A continuación se escribe: Fotografía que será ofrecida una vez inaugurado el campo por Chocolates Batanga a todos los lectores que presenten este programa en sus oficinas del Paseo de Gracia 35, 2o.

Cuando el Barça inauguró el Camp Nou el 24 de septiembre de 1957 no hubo ninguna referencia al nombre del fundador.

De dar por hecho que Joan Gamper sería el nombre del nuevo templo blaugrana a desaparecer cualquier relación entre el nombre del fundador y el Estadio nuevo. ¿Qué sucedió?

El régimen franquista no permitió que el Barça homenajease a su fundador bautizando a su nuevo Estadio con su nombre. Cuando el club empezó a trabajar en este aspecto recibió un mensaje inequívoco.

El régimen franquista tenía muchos motivos para 'vetar' este bautizo. En primer lugar Gamper era suizo y no estaba bien visto elevar a los altares a un extranjero. Además, y más importante, Gamper era protestante lo que en pleno franquismo era algo que no se podía mostrar. Con todo, no se acababan aquí los 'argumentos' anti-Gamper.

El fundador del Barça se suicidó en 1930 a causa de la crisis del 29. Este tipo de muerte era 'tabú' en aquella época y solo que alguien pudiera citarlo provocaba sonrojo.

Para acabar Joan Gamper había tenido la habilidad de ligar los destinos del Barça y del catalanismo y des del régimen franquista su figura estaba asociada al separatismo que estaba más que perseguido en una dictadura muy firme en su ideología.

En el museo del Barça está expuesta una carta del general Moscardó en la que dejaba claro a Miró-Sans que el nuevo estadio no podía llamarse Gamper. En la parte final de la misiva el máximo responsable del deporte español de la época escribía literalmente: "Tengo grandes deseos de saludarles y quisiera conocerles para ver cómo van las obras del nuevo campo de fútbol. Que se le quite a usted de la cabeza que su nombre no va a ser otro que el del autor e impulsor, ¿sabe quien es?

Miró Sans entendió el mensaje explícito de un régimen del que era un adepto fervoroso

La última vez que el nuevo campo sale asociado al nombre del fundador es en la edición del 10 de septiembre de 1957 en La Vanguardia citando unas declaraciones del hijo de Joan Gamper, Marcel, que reclamaba que el socio blaugrana fuese consultado para ratificar la idea inicial de Miró Sans.

Al final el nuevo templo culé se quedó con un nombre tan aséptico como Estadio del CF Barcelona y no fue hasta muchos años que se bautizó con el nombre Camp Nou, con el que era popularmente conocido.

Es cierto que el trofeo de verano de la Ciutat esportiva tienen el nombre del fundador pero el barcelonismo mantiene una deuda histórica con Joan Gamper. Todo lo que se haga para reivindicar la figura del fundador, salvador e impulsor del club en sus inicios se quedará corto ante los merecimientos que contrajo este suizo con corazón catalán y culé.