Francia no intimida a España

"No tenemos ningún miedo a Francia. Hemos venido para esto y ahora toca pensar en ellos. O llegan a tres finales o les ganamos tres veces. Si a alguien deben temer, es a nosotros”.

Mientras todo el mundo apunta a Francia como la gran favorita para llevarse el Mundial, Lamine Yamal reivindica la vigencia de España con la naturalidad con la que asume su papel de estrella mundial con solo 18 años.

Francia volverá a cruzarse en el camino de La Roja (“ya los eliminamos antes”) el martes y Lamine no teme a nadie. Ni siquiera a esta Francia que, cuando se acerca al área con Olise, Dembélé y Mbappé, recuerda a aquello que dijo Valdano de Ronaldo Nazario: “Cuando te ataca Ronaldo parece que te ataca una manada de búfalos”.

Un pasito más de Lamine

Lamine todavía no ha mostrado su versión de la Eurocopa, pero ante Bélgica dejó entrever que puede llegar en el momento en el que se decide el Mundial.

En octavos, Nuno Mendes terminó lesionado intentando pararlo y Bélgica fue incapaz de contenerle durante los primeros 45 minutos. Lamine solo ha marcado ante Arabia, pero viene avisando de que las semifinales y una posible final le llegan en su mejor momento del campeonato. En el Mundial de las estrellas —el que están brillando Messi, Mbappé, Harry Kane y compañía— España necesita un pasito más de Lamine para impedir que Francia esté en la final.

Hasta ahora le ha bastado con ser una de las selecciones más consistentes del torneo. España ha sobrevivido sin contar con ninguna de sus individualidades a su mejor nivel y está en semifinales. Una clasificación que confirma que España cuenta con una herramienta que va más allá de las individualidades: una estructura más habitual en el fútbol de clubes que en el de selecciones.

Una identidad y unos automatismos que le permiten competir al máximo nivel. Su caso recuerda a la evolución de aquella España que ganó en 2008 la Eurocopa con Aragonés y, dos años más tarde, el Mundial.

Como ocurrió entonces, entre un torneo y otro la selección ha perdido brillantez, pero ha seguido compitiendo y encajando muy pocos goles. De la Fuente ha encontrado en Laporte y Cubarsí una pareja muy sólida. Pero su rendimiento no se entendería sin la red de seguridad que suponen Cucurella y Porro, dos laterales muy agresivos, y Rodri, que en los dos últimos partidos está jugando al nivel del Balón de Oro que fue.

De la Fuente ha persistido con el mediocentro del City (Zubimendi sigue inédito) tras un arranque de campeonato difícil y problemas de encaje con Pedri.

El intervencionismo de Luis de la Fuente

Incluso una decisión tan controvertida como dejar a Pedri en el banquillo le ha funcionado. Fabián, su sustituto, marcó el primer gol ante Bélgica. El técnico apostó por el tridente en el centro del campo y volvió a funcionarle. También con un Olmo que jugó uno de sus mejores encuentros de las últimas temporadas.

España empezó el campeonato con el impulso de los goles de Oyarzabal —doblete ante Arabia Saudí y otro doblete contra Austria— y en los últimos encuentros se está encomendando a un futbolista con estrella en los momentos decisivos.

Lo demostró en la Eurocopa y ha irrumpido a lo grande en un Mundial que durante varias semanas pensó que no iba a poder disputar. Merino está de vuelta. Jugando de mediapunta, pero marcando como un ‘9’ clásico. Ante Bélgica entró por Olmo y marcó en los últimos instantes para lograr el pase a semifinales. También participó Nico en los últimos instantes, intentando reengancharse al torneo sin tiempo para ponerse en forma.

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Ahora espera Francia, pero España no se siente intimidada ni siquiera por la poderosa Francia de Mbappé. Lo recordo De la Fuente: “Creo que están igual de preocupados ellos. Somos los únicos que les hemos ganado dos partidos consecutivos. Una grandísima selección se va a enfrentar a otra gran selección”. Se miden dos de las grandes favoritos del torneo. En juego, la final de un Mundial.