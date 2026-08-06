En Francia tienen claro que Rodri dejará plantado al Real Madrid: "Es 99% seguro que nos jodió por el Barça"

El 'caso Rodri' parece haber dado un giro inesperado y parece que el todavía mediocampista del Manchester City habría abandonado la conversación con el Real Madrid en el momento en el que el FC Barcelona apareció en la ecuación.

Al menos, así lo apunta el 'youtuber' Riles, una persona con contacto directo con algunos de los jugadores galos del vestuario del Bernabéu y que se ha llegado a fotografiar con el presidente, Florentino Pérez, en alguna ocasión.

Riles, 'youtuber' francés, junto al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. / YT/Les Vidéos de Riles

"Se supone que Rodri descartará al Real Madrid", adelantaba la noticia antes de añadir que el jugador "le dio un revés al Real y que es por el Barça". Esto supone un nuevo escenario en un caso que hasta ahora parecía tan solo un rumor, pues parecía que desde Chamartín tenían el fichaje realmente encaminado en los últimos días.

Como ha explicado SPORT este jueves, Hansi Flick podría haber jugado un papel fundamental con una llamada directa al futbolista que podría haberle despejado cualquier duda sobre el club que debería elegir para continuar su carrera después de haber sido reconocido como el mejor jugador del Mundial 2026 y haberse llevado el Balón de Oro del torneo para casa.

Hansi Flick dirigiendo una sesión de entrenamiento en Inglaterra durante la pretemporada. / Europa Press

De hecho, el creador de contenido en la plataforma de vídeos en streaming aseguraba que en la estrategia de Rodri estaría haber usado al club blanco como rampa de salida hacia el equipo al que realmente querría ir, que no es otro que actual campeón de liga y Supercopa.

"Lo que les digo no viene de Madrid, pero confío en esto. Hay una teoría de que si todo esto se alargó fue para ver la posibilidad de ser inscrito en el Barça. Es 99% seguro que Rodri nos jodió por el Barça", señalaba Riles. "Rodri habría elegido al Barça. Espero equivocarme, eso es todo lo que tengo que decir. Tengo la primicia de que Rodri ha elegido al Barcelona, espero no meter la pata", sentenciaba el francés.

Según apuntaba COPE, el jugador habría sido ofrecido al club catalán al principio del verano por unos 60 millones de euros, aunque la operación no tiró adelante al saber que ya había llegado a un acuerdo con el equipo entrenado por Mourinho, además de considerar su sueldo muy elevado y que la prioridad era la de reforzar otras líneas.

Rodri Hernandez, en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina / AP

El centrocampista tiene un año más de contrato con los 'citizens' y está dispuesto a cambiar de aires y cerrar una etapa dorada en Inglaterra en la que consiguió el Balón de Oro de 2024, precisamente por encima del que parecía hasta hace unas horas que sería su nuevo compañero, Vinicius, con toda la maquinaria blanca menospreciando el galardón.

Rodri llegaría al Barça con 30 años y habiendo ganado todo lo que se puede ganar como futbolista. Empezó su carrera desde las categorías inferiores del Atlético de Madrid, pero terminó marchándose muy joven al Villarreal, club con el que debutó en Primera División. En 2018 regresó al Atleti, pero un año más tarde apareció el Manchester City para llevárselo a la Premier League por 62,6 millones de euros.