Franc Artiga deja el Petro de Luanda de forma inesperada

Franc Artiga ya no es entrenador del Petro de Luanda. Así lo ha confirmado este sábado el presidente de la entidad, Tomás Faria, en una comparecencia de prensa en la que ha destacado el éxito rotundo del exazulgrana en su corta etapa en Angola.

Artiga se marcha por la puerta grande, dejando al equipo líder del Girabola, clasificado para la fase de grupos de la Champions africana y con el título de la Supercopa de Angola en el bolsillo.

Pese a que su contrato era reciente, el club ha facilitado su salida ante la propuesta de un nuevo desafío profesional en el fútbol europeo, presumiblemente en la liga rusa, donde el técnico ya cuenta con un gran cartel tras sus anteriores experiencias, apunta la prensa angoleña.

Para sustituirle, el club apuesta por la continuidad y el carisma de un viejo conocido: Flávio Amado. El mítico exdelantero angoleño, que ya llevó al Petro a ganar la liga la temporada pasada (2024/25) y que formaba parte del cuerpo técnico de Artiga, retoma el cargo de entrenador principal de forma inmediata.