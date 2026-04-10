Fran Soto, presidente del CTA, sobre el caso Negreira: "Pensaría que es un golfo"

Fran Soto, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), se mostró tajante al ser cuestionado en El Larguero sobre el denominado ‘caso Negreira’, uno de los asuntos que más ha sacudido al fútbol español en los últimos años.

A raíz de una pregunta directa de Manu Carreño, Soto no dudó en pronunciarse sobre qué haría si uno de sus vicepresidentes estuviera implicado en una situación similar. “Pensaría que es un golfo y lo echaría al segundo. No se puede permitir algo así en una institución de este calibre”, afirmó con rotundidad.

Sin embargo, el dirigente evitó entrar a valorar la actuación del club que habría realizado los pagos durante años. “Del club no quiero hacer valoraciones. Yo soy presidente del CTA y prefiero opinar de la parte que me toca”, explicó, marcando distancias.

Lo que sí dejó claro es el impacto del caso en el estamento arbitral. Soto considera que el mayor daño no ha sido tanto deportivo como reputacional. “El daño a la credibilidad del arbitraje es tremendo”, aseguró, añadiendo que los árbitros son “de los principales perjudicados” por toda esta situación.

El presidente del CTA también quiso subrayar que no ha tenido relación alguna con José María Enríquez Negreira y recordó que ningún árbitro está imputado en el proceso judicial. Aun así, cuestionó la conducta ética del exdirigente: “No ha sido, de momento, éticamente correcta”.

Con el caso todavía pendiente de resolución judicial, Soto se mostró prudente en ese ámbito: “Ya veremos si legalmente tiene algún tipo de sanción”. No obstante, insistió en que un escenario así sería inadmisible bajo su mandato.

Por último, volvió a esquivar cualquier valoración sobre los clubes al ser preguntado por la posibilidad de justificar pagos millonarios por informes arbitrales. “Que cada palo aguante su vela”, zanjó.

Enfrentamiento con Iturralde y Real Madrid TV

Soto también tuvo un enfrentamiento con el ex colegiado Iturralde González, quien defendió al antiguo presidente del CTA, Sánchez Arminio, "Aprende algo más de arbitraje, por favor... A Sánchez Arminio no se le pisa, el mejor presidente de la historia", mientras Fran Soto defendió el actual sistema arbitral.

Fran Soto también habló de Real Madrid TV y dijo que el nivel de crítica de dichos vídeos "se ha rebajado" en los últimos meses, del mismo modo que aclaró que las relaciones con el club blanco han mejorado, con el director de relaciones externas, Emilio Butragueño de interlocutor: "Hablo más con Butragueño (que con Florentino Pérez), la relación que tengo a título personal es muy fluida y de hecho estuve hablando con él en el partido de Champions League de esta semana".