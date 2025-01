Así se fraguó el millonario traspaso de Unai Hernández a Arabia: el Barça, cerca de dar el OK

Es la operación del mercado de invierno en el Barça. Por sorprendente y por la cantidad que ingresará el club blaugrana por un canterano. Unai Hernández se irá al Al Ittihad de Arabia Saudí dejando en caja algo más de cinco millones de euros fijos y el Barça ni tendrá opción de recompra ni parte de los derechos de futuro del futbolista. El fichaje está ya en su fase final y se espera que pueda oficializarse antes del próximo viernes con el acuerdo entre los dos clubs, pero la operación se ha ido forjando a fuego lento en los últimos meses con una reunión decisiva en Arabia que acabó por dar vía libre al traspaso. Se marchará a Arabia el futbolista más destacado del filial y por quien varios equipos europeos habían preguntado.

Es un fichaje de autor que llega de la mano del actual director deportivo del Al Ittihad, Ramon Planes, ex secretario técnico del Barça y buen conocedor de La Masia. Planes se ha caracterizadp por realizar apuestas por jugadores jóvenes que han acabado explotando. Y en el Barça dejó huella con Araujo o Pedri, entre otros. Jugadores que llegaron por cantidades ínfimas y que se han convertido en estrellas mundiales. Planes hacía tiempo que se había fijado en Unai Hernández por condiciones, por su situación deportiva y por un contrato que terminaba en el 2025 aunque el Barça tenía dos años más opcionales para renovarle.

Los contactos con Unai comenzaron hace tiempo. Y es que era básico que el jugador y su entorno dieran el OK para poder avanzar en su fichaje. No es fácil convencer a un futbolista de 20 años para que vaya hacia Arabia Saudí, pero el Al Ittihad le dejó claro que sería un jugador del primer equipo, con minutos y portagonismo al lado de estrellas como Fabinho, Kanté, Aouar, Diaby o Karim Benzema. Se fijaron en él porque encaja a la perfección en el 4-2-3-1 y convencidos de que está preparado para dar el salto al fútbol profesional del máximo nivel. La oferta económica, evidentemente, más que triplica lo que está percibiendo en el Barça.

Unai Hernández es titular indiscutible en el Barça Atlètic y también su jugador más destacado. Lleva 9 goles en 20 partidos y el curso pasado consiguió 7 tantos en 28 partidos. Es un centrocampista con gol que puede actuar también como extremo. Con mucha visión de juego, técnicamente muy bueno y con llegada. Sus aptitudes no pasaron desapercibidas y Hansi Flick se lo llevó al stage de pretemporada en Estados Unidos, pero nunca le han dado continuidad. Unai, ante tan pocas oportunidades, tuvo claro que en el Barça podía estancarse y fue ahí cuando comenzaron a escuchar propuestas. Y se decidieron por la aventura del Al Ittihad.

La operación, con el jugador prácticamente convencido, dio un impulso en el viaje del Barça a Arabia Saudí para la Supercopa. Hubo un encuentro clave en el que el club árabe ofertó ya por el futbolista y el Barça no tuvo más remedio que escuchar. El futbolista prácticamente estaba perdido y era el momento de sacar la mayor tajada posible tal y como sucedió en verano con Marc Guiu y su salida hacia el Chelsea tras abonar la cláusula de rescisión. Y es que lo que pagará el Al Ittihad se acerca a esa cifra por un futbolista que acaba contrato en los próximos seis meses.

El traspaso no está cerrado, pero casi. Los dos clubs han mantenido un tira y afloja sobre la cantidad final de la venta y las diferencias ya son mínimas. Tanto, que Unai Hernández pidió no jugar en el último encuentro ante el Ourense para evitar una lesión. Hay emisarios del Al Ittihad en Barcelona documentando todo y se espera que el anuncio pueda llegar el jueves o, como máximo, el viernes. El Barça ingresará un dinero importante que ayudará y mucho a ampliar su límite salarial y podría abrir la puerta a alguna incorporación o a inscribir más renovaciones. Una palanca inesperada a pesar de perder a una de las joyas de la cantera que no ha podido encontrar su sitio en el primer equipo.

El Al Ittihad se ha interesado por más jugadores del Barça, algunos del primer equipo. Ya en verano pasado hablaron por Ter Stegen y por Koundé, pero los jugadores rehusaron salir hacia Arabia Saudí. También hubo mucho interés por Casadó y estaban dispuestos a pagar 8 millones de euros para llevárselo, pero Flick le dio galones y el Barça acabó renovándole a largo plazo. Y hay algún otro futbolista de la cantera que también gusta mucho aunque será difícil sacarlo. Habrá que ver si se dará algún que otro traspaso a partir de junio tras la operación Unai.