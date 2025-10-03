La fotografía de Lamine Yamal en redes tras el comunicado del Barça

Malas noticias para Lamine Yamal, el FC Barcelona y la selección española. El '10' culé vuelve a estar de baja por molestias en el pubis. El jugador de Rocafonda, que había regresado a la dinámica del primer equipo contra la Real Sociedad y el Paris Saint-Germain, después de perderse los partidos ante Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo, no podrá jugar frente al Sevilla ni asistir a la convocatoria de España.

El jugador culé es noticia desde primera hora de la mañana, concretamente cuando se ha conocido que Luis de la Fuente lo había convocado para los partidos que se disputarán contra Georgia y Bulgaria.

Además, el de Rocafonda ya forzó en el anterior parón y fue el motivo por el que estuvo cuatro partidos de baja. Hace una semana, el extremo se recuperó y el seleccionador español no ha dudado en volver a convocarlo. La rueda de prensa ha estado 'calentita'.

Pocas horas después, el FC Barcelona ha compartido un comunicado médico, donde anunciaba que el '10' culé ha recaído de las molestias en el pubis: "Han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas".

La imagen compartida por Lamine Yamal

Tras todo el revuelo mediático generado por el conflicto entre el club blaugrana y Luis de la Fuente, Lamine Yamal ha decidido compartir una imagen en una historia de Instagram con una dedicatoria del rapero estadounidense Dr. Dre.

La imagen, de Instagram, compartida por Lamine Yamal / Instagram

En la imagen se puede leer la dedicatoria: "Soy un Young King como Lamine Yamal...". Por ahora, el futbolista culé se mantiene al margen de toda la polémica.