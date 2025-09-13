Todas las fórmulas para sustituir a Íñigo Martínez

Íñigo Martínez cuenta cómo le dijo a Hansi Flick que se marchaba del Barça / Jijantes

Ha terminado la confección de las plantillas para la temporada 2025/2026 y hasta enero no habrá bajas ni altas en los equipos, salvo en caso de alguna lesión de larga recuperación (esperamos que no y cruzamos los dedos por todos). En los primeros partidos de las competiciones ya se han notado tanto las ausencias como el aporte de las nuevas incorporaciones.

Más que futbolísticamente —porque hay que dar tiempo de adaptación a los nuevos jugadores—, algunos equipos han perdido a su líder. Ese futbolista que, con su presencia y consejos en el terreno de juego y en el vestuario, ordena, manda durante el partido, sabe motivar, llamar la atención cuando es necesario y reclamar al árbitro las decisiones que afectan al equipo.

No es difícil firmar un recambio para la salida de un líder en aspectos técnico-tácticos, pero encontrar alguien con la personalidad adecuada para sustituirlo es mucho más complejo. En este caso, ese rol debe asumirlo otro futbolista, y no es sencillo, porque necesita el respaldo del vestuario.

Hablando de esta faceta, con la salida de Iñigo Martínez el Barça está en fase de determinar quién será su sucesor como jugador líder. Más allá de aportar futbolísticamente, Iñigo contribuyó con su personalidad al equilibrio emocional de la plantilla. Era un jefe que, desde atrás, mandaba, ordenaba y empujaba al equipo. El equipo tiene varios jugadores que pueden asumir este rol, y veremos quién se gana el respeto de la plantilla.

Iñigo Martínez, charlando con Flick durante la gira / Valentí Enrich

Dicho esto, también hay que analizar en qué pareja de centrales depositará Hansi Flick más confianza. Lo positivo es que, en los tres partidos de Liga disputados hasta ahora, los centrales han dado al equipo posibilidades de jugar de manera diferente según el rival.

Ya hemos visto contra Mallorca y Levante a la dupla Cubarsí–Araújo, y contra el Rayo a Eric–Christensen. Parece que el míster tiene intención de contar con estos cuatro centrales y buscar la mejor pareja para su estilo de juego.

Flick y Araujo se saludan en un partido este curso / Dani Barbeito

No olvidemos que Koundé también puede jugar en esta posición y que Gerard Martín, en algún partido determinado, puede cumplir. ¿Qué pueden aportar estos cuatro centrales según el rival? ¿Qué pareja ganará la confianza de Hansi Flick?

Pau Cubarsí – Ronald Araújo

Es una pareja equilibrada: ambos son rápidos, contundentes, difíciles de superar en el 1x1 y en el juego aéreo. Con la defensa adelantada, los dos regresan con velocidad en las transiciones defensivas, y en el área rival, en córners y faltas laterales, son capaces de marcar o asistir. Tienen carácter ganador y transmiten ambición al equipo.

Cubarsí ofrece mejor salida de balón, con pase interior o en diagonal. Araújo, en este aspecto, debe mejorar, aunque impone más en los duelos directos y en el juego aéreo por su potencia física.

Èric Garcia–Christensen

Ambos destacan por su inteligencia táctica, lectura de juego, anticipación defensiva y recursos con el balón, llegando incluso a incorporarse al mediocampo para crear superioridad en la construcción.

Eric Garcia durante la última pretemporada. / Valentí Enrich / SPORT

Aunque Èric no es muy alto, tiene buena potencia de salto y puede competir en el juego aéreo contra delanteros grandes e incluso rematar en el área rival. Es consciente de que los duelos de contacto no son su virtud y trata de evitarlos, algo en lo que Christensen es todo lo contrario. Los dos, por su nivel técnico-táctico, podrían jugar incluso como pivotes, aunque a veces, por ser tan peloteros, se equivocan en las coberturas.

Pau Cubarsí–Christensen

Una combinación de juventud y experiencia. Los dos destacan en la salida de balón, con pases en profundidad que rompen líneas y la capacidad de incorporarse al mediocampo en fase de construcción. Coordinados en transiciones defensivas, agresivos de forma positiva y atentos para cubrirse mutuamente.

Transmiten sensación de concentración durante todo el partido. Saben sacar al equipo hacia adelante y sostener una línea defensiva alta, provocando fueras de juego. Para el rival es un problema cubrir a ambos por su calidad en la salida de balón.

Araújo–Christensen

Para mí, es la pareja más adecuada contra equipos ingleses, por la potencia, fuerza y exigencia en el juego aéreo que plantean sus delanteros. Contra el Newcastle, en Champions, podría ser una decisión acertada. En esos partidos, donde la salida de balón no es tan relevante, Christensen asumiría ese rol mientras que Araújo estaría más centrado en las peligrosas transiciones rivales.

Èric–Araújo y Èric–Cubarsí

Creo que serán parejas menos utilizadas en partidos de máxima exigencia por cuestiones de equilibrio defensivo. Sin embargo, en partidos de menor dificultad, sobre todo en casa, podrían cumplir perfectamente.

Èric y Araújo son polivalentes y opción válida como laterales derechos, destacando en choques importantes, como ya se ha visto frente a Real Madrid o Inter.

Evidentemente, las decisiones de Flick dependerán del estado de forma, rendimiento, posibles sanciones o lesiones. Pero si todo va bien, creo que la pareja con más protagonismo en partidos clave será Cubarsí–Christensen, por su adecuación al sistema, equilibrio en transiciones y seguridad en la posesión. Ambos potencian al equipo con su estilo, ambición y personalidad.

Christensen participó en el partido ante el Levante / Dani Barbeito

La temporada pasada, en la confección de la plantilla, pocos imaginaban a Iñigo Martínez como titular, y acabó siendo un central imprescindible. Su rendimiento fue excelente. Por eso, será interesante ver qué centrales se ganan la confianza del míster. Lo que está claro es que los cuatro son grandes profesionales, que aceptarán con deportividad las decisiones, siempre por el bien del equipo, y hasta ahora han demostrado máximo compromiso en los minutos que han jugado, sin generar polémicas.

Como decía mi paisano Vujadin Boskov, exentrenador del Real Madrid y gran estratega, conocido por su trayectoria y sus frases célebres ante las sorpresas del fútbol: “Fútbol es fútbol, y por esto nos apasiona”.