Las dos fórmulas del Barça para fichar a Rashford

/es/noticiasLa dirección deportiva del Barça sigue apurando todas las opciones para hacerse con los servicios de Rashford. A pocos días del cierre del mercado invernal, el Barça no ha generado el 'fair play' necesario para hacer hueco al jugador inglés, aunque por mucho pesimismo que se respire en las oficinas culés no se puede descartar, viendo los precedentes, que el club azulgrana acabe cerrando la operación sobre la bocina.

En cualquier caso, tal y como apunta el periodista Samuel Luckhurst del diario 'Manchester Evening News', a pesar del evidente interés en obtener sus servicios Deco no considera que la incorporación de Rashford a la plantilla del Barça sea una necesidad imperiosa viendo el gran rendimiento goleador del equipo. En este sentido, ante las complicaciones económicas, el club maneja dos fórmulas para fichar al delantero del Manchester United.

/es/noticiasLa primera es la que venimos comentando en SPORT desde hace semanas, es decir, la cesión hasta final de temporada. El Barça tiene 'cash' para acometer la operación, pero el problema estaría en la inscripción, pues tendría que encajar el elevado salario del inglés (£325.000 por semana) y no parece que vaya a haber salidas. Además, según la citada fuente, los 'red devils' no están por la labor de pagar la mayor parte del salario de Rashford por un préstamo, ya que consideran que no deberían asumir la ficha de un jugador que quiere dejar el club.

En este escenario, el Barça se plantea esperar y abordar la incorporación de forma permanente del jugador del United en verano. Según Samuel Luckhurts, el United ha mantenido conversaciones con una agencia española sobre un posible traspaso. Una vez terminada la temporada, el Barça tendría más margen para ejecutar varias salidas y generar espacio salarial.

El último pretendiente de Rashford

Sin embargo, todo dependerá del jugador. Marcus Rashford prioriza al Barça por delante de otros clubes y sigue a la espera de los movimientos del club azulgrana. Habría que ver si sería capaz de seguir en el United por lo que queda de temporada si continúa en la situación actual.

El último equipo que se ha sumado a la puja por Marcus Rashford ha sido el Aston Villa, según ha informado el periodista Matteo Moretto. El club de Birmingham, con Emery y Monchi a la cabeza, tienen dinero en caja después del traspaso de Jhon Duran al Al-Nassr por unos 85 millones de euros y se han lanzado al mercado. Rashford está entre los objetivos, aunque en la lista también figuran Marco Asensio y Joao Félix.