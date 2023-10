Las fórmulas que baraja el Barça para fichar a Joao Félix

Club, jugador y entorno van de la mano para pactar la continuidad del delantero El Barça tiene claro que el próximo verano no podrá abonar una cantidad alta

Joao Félix se ha convertido en una pieza estratégica para el Barça y se va a intentar su fichaje, convencidos de que será un jugador que pueda ir creciendo en los próximos años como blaugrana. El club blaugrana, junto al entorno del futbolista, ya hablaron de una estrategia a futuro y a partir de enero podrían comenzar los movimientos ante un Atlético inquieto y que sigue recordando que no venderá por menos de 80 millones de euros. Se trata de una operación complicada, pero que puede tener buen fin por la determinación de Joao de seguir su carrera en el Barça.

El club blaugrana pactó únicamente una cesión favorable este verano siguiendo también una estrategia clara de desgaste. No hubo movimientos hasta los últimos días de mercado y el Atlético no tuvo más remedio que aceptar ante la crisis vivida entre el jugador y Simeone. La situación llegó a ser insostenible e, incluso, parte de la afición se puso en contra del futbolista señalando claramente el camino de la salida. A partir de ahí, el Barça consiguió una cesión a precio muy bajo que cumplía con el límite salarial y el futbolista puso mucho de su parte rebajándose el salario. No ha habido pago alguno por la amortización del futbolista.

El Atlético salió medio satisfecho con la operación al sacarse un problema de encima y con el objetivo de que el futbolista se revalorizara en Barcelona, algo que sí está sucediendo al contrario de lo que pasó con el Chelsea. Joao ha recuperado su magia y es probable que en verano pueda tener alguna suculenta oferta, pero la estrategia volverá a ser la misma: el futbolista va a bloquear cualquier propuesta que no sea la del Barça para facilitar su salida definitiva hacia el Camp Nou.

La clave de la negociación irá entorno a la tasación final del jugador. El Atlético, que pagó más de 100 millones de euros por su fichaje, quiere percibir cerca de 80 millones, una cifra impensable para el Barça el próximo verano y se trabajará en tres opciones: la primera es prolongar un año más la cesión siempre que el jugador amplíe un año más su contrato con el Atlético, algo que ya sucedió esta temporada. En este caso, el Barça sí que contemplaría incluir una opción de compra que podría ser obligada en función de su rendimiento y topada a un precio más bajo ya que habrá pasado un año más de amortización.

La segunda opción que puede plantear el Barça es un canje puro y duro con jugadores. El Atlético se interesó en el pasado por Ferrán Torres y habrá que ver cómo evoluciona también la cesión de Ansu Fati en Brighton porque es un activo a tener en cuenta. Hay otros futbolistas que el Barça tiene cedidos como Lenglet que podrían acabar interesando a los colchoneros. La tasación de estos futbolistas podría derivar en una operación complicada de canje que, por ahora, en el Atlético no quieren ni oír hablar.

Y una tercera opción es pactar ya un traspaso a plazos por una cantidad menor a los 80 millones impagables e introducir algún jugador para abaratar el coste del fichaje. Este es el camino que sí podría interesar a un Atlético de Madrid que desea solventar de una vez por todas la salida de Joao Félix para finiquitar ya su situación contractual a partir del próximo 30 de junio.

En todo caso, el Barça entiende que tienen la sartén por el mango junto al jugador, ya que el Atlético está prácticamente obligado a desprenderse del futbolista por la situación extradeportiva creada en los últimos meses. Están condenados a entenderse y se va a dar el paso si el rendimiento se mantiene alto como en la actualidad. En el Barça se ve a Joao Félix como una oportunidad de mercado y, por ello, se hará todo lo posible para firmarle.