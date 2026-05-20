La fórmula que propondrá el Barça para fichar a Rashford

El Barça ya trabaja para intentar retener a Marcus Rashford tras la petición de Hansi Flick de darle continuidad al inglés en el proyecto. El club blaugrana le tenía prácticamente descartado por precio, pero las opciones que se han barajado en las últimas semanas con un perfil más joven no han acabado de convencer al alemán. Rashford seguiría para luchar por la titularidad, aunque partiría en rol de suplente, y el futbolista ha dado facilidades para encajar su millonario salario en el límite salarial blaugrana. Se acordará un contrato más largo y el inglés acepta repartir cantidades, además de perdonar parte de su sueldo. Ahora falta encontrar la fórmula para evitar pagar los 30 millones de euros de la opción de compra al United y el club planea varios escenarios.

El Manchester United se ha mostrado muy rotundo en las primeras conversaciones. No acepta ni la rebaja del traspaso, ni prorrogar su cesión ya que desea finiquitar su relación con Rashford de forma definitiva. Entienden que el traspaso pactado de 30 millones de euros es, incluso, más bajo que su tasación de mercado y, encima, hay facilidades de pago ya que la cantidad se abonaría en tres años. La posibilidad de rebaja está encima de la mesa, pero es poco plausible que el United acepte ya que tiene propuestas por el jugador más atractivas en este momento.

El principal problema del United es que Rashford está dispuesto a bloquearlo todo. No quiere volver a Manchester, ni piensa aceptar propuestas de otros equipos que no sean el Barça. En esa tesitura, el United tiene un verdadero marrón encima de la mesa, aunque quiere jugar también sus bazas. Los dos clubs están condenados a entenderse y solo será posible a través de un acuerdo que deje contentos a las dos partes.

La rebaja de la cifra final de traspaso puede ser una, pero en estos momentos se estaría contemplando otra opción, que para el Barça es muy beneficiosa. Se trataría de una cesión con opción de compra obligatoria al finalizar la temporada y a un precio más bajo que esta ya que solo le quedaría un año de contrato en el United por cumplir. El club blaugrana se ahorraría el pago de este curso, rebajaría el precio final, mientras que el United tendría ya la seguridad de que Rashford se quedaría en propiedad del Barça en el 2027. Y Rashford estaría totalmente de acuerdo.

En el Barça no hay excesiva prisa en este tema, ya que el tiempo juega a su favor, pero el futbolista sí espera que todo se resuelva antes del inicio de la pretemporada ya que no desea por nada del mundo volver a pisar la ciudad deportiva del United. Y es probable que pueda darse un entente cordial si el United acaba recapacitando y entiende que la mejor vía es pactar su salida ahora, con menos dinero, o en diferido.