La fórmula del Barça para lograr la primera gesta histórica en el nuevo Camp Nou

Se acaba el mes de febrero y esto significa, en el mundo del fútbol, que llega la hora de la verdad. El momento en el que cada balón quema, cada resultado es decisivo y el margen de error se va estrechando paulatinamente hasta ser mínimo. Y el FC Barcelona, con Lamine Yamal a la cabeza, lo sabe. No lo pudo dejar más claro este sábado en el Spotify Camp Nou, con la convincente victoria ante el Villarreal, para alejarse a cuatro puntos de un Real Madrid que este lunes recibirá al Getafe en el Bernabéu.

El equipo de Hansi Flick se abstrajo del clima preelectoral que rodea al club, ensuciado con la denuncia en la Audiencia Nacional al presidente saliente Joan Laporta; del ‘amable’ (que no fácil) sorteo de la Champions; y del intento de remontada contra el Atlético en la Copa del Rey para seguir soñando con el triplete. No era fácil centrarse en un duelo de Liga del que de puertas hacia fuera prácticamente no se había hablado. Tampoco había mejor forma de dar un golpe sobre la mesa que con una actuación completa a todos los niveles. Ya tocaba.

Lamine marca el camino...

Se vieron en el Estadi las mejores versiones individuales de algunos de los futbolistas del Barça. Empezando por Lamine Yamal, claro. El genio de Rocafonda ya avisó hace unas semanas que estaba “preparado para lo bueno”. Tres auténticos golazos suyos hicieron justicia con un redondo partido blaugrana. El ‘10’ hizo y deshizo a su voluntad y levantó de su asiento a los casi 45.000 aficionados que llenaron un estadio que dentro de muy poco verá aumentado su aforo hasta las 62.000 personas. La licencia 1C se está haciendo esperar, pero llegará tras la eliminatoria copera frente al Atlético.

Con este Lamine todo es posible. El Villarreal recortó distancias tras el descanso tras un ‘accidente’ en un servicio de esquina y amenazó con empatar el encuentro, pero el extremo despejó los nervios del Barça con el zarpazo con el que redondeó su ‘hat-trick’. Contó varias veces con los dedos sus tres goles en la celebración. Y abandonó el terreno de juego feliz al ser sustituido. Todo es mucho más fácil cuando él sonríe.

... Y Pedri es otro rollo

También brillaron Fermín, con dos asistencias, y un Bernal que demostró que, ahora que se necesita a un sustituto para Frenkie de Jong durante el próximo mes y medio, él está preparadísimo. Y Pedri. Hablemos de Pedri. En solo media hora, el canario realizó dos pases mágicos que acabaron en gol. Es otro rollo. Y, salvo contratiempo, podrá ser titular en la Copa. Excelente noticia para un Barça listo para buscar la primera gesta histórica del nuevo Camp Nou.