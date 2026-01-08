¿La fórmula olímpica para pasar página a la era Iñigo? "Nos entendemos casi sin hablar"

Cuando Iñigo Martínez dejó el Barça, Flick supo de inmediato que tenía un quebradero de cabeza. Cinco meses después, el técnico ha probado tantas combinaciones que sabemos que no tenía una solución clara. Su primer impulso fue apostar por Araujo como compañero de Cubarsí, en la recta final de 2025 invirtió en Gerard Martín como central zurdo y en la Supercopa se ha decantado por Eric al lado de Pau.

Flick justificó la decisión porque quería recuperar el doble pivote que forman De Jong y Pedri, tras varios partidos con Eric de mediocentro, y todo apunta a que repetirá en la final. Para Cubarsí y Eric Garcia no fue ninguna novedad: los dos formaron el centro de la defensa de la España que logró el oro olímpico el verano de 2024 tras derrotar a Francia en la final.

Cuando Iñigo se fue este verano ya parecía tener claro el potencial de Eric como su relevo. “A la chita, a la chita, picos cerrados”, apuntó el central vasco, que también tuvo elogios para Cubarsí. "Siempre firmes atrás. Una muralla. Serás el mejor". En el cuerpo técnico del Barça también estaban seguros del margen de mejora de Eric, que ha dado el gran salto esta temporada.

"¿Coger el rol de Iñigo y ser un líder de los que hablan? Me han dicho que me ven con capacidad para hacerlo", reconoció en una entrevista a SPORT hace solo unos meses. En las inferiores del Barça recuerdan que normalmente en los equipos se votaban los capitanes pero con Eric se hacía una excepción: se le adjudicaba automáticamente.

Eric Garcia, durante las semifinales de la Supercopa de España / Associated Press

Esta temporada se ha consolidado definitivamente como una pieza clave del once de Flick y lo más sorprendente es que lo ha logrado sin jugar en una posición fija: empezó de lateral derecho, luego dio un salto defensivo al equipo como mediocentro y en esta Supercopa regresa al centro de la defensa, aunque en el perfil izquierdo. "Con Cuba tenemos la suerte de haber jugado unas Olimpiadas juntos, todos los partidos, nos entendemos te diría casi sin hablar", recuerda.

"Es verdad que igual no somos los dos centrales más altos, pero si miras el ejemplo de Mascherano cuando estuvo aquí en el Barça, el rendimiento que dio, hoy en día hay muchos centrales que no son tan altos. Al final juegas en un club como el Barça que por norma vas a tener 70% de posesión de balón, obviamente que ese 30 que no tienes el rival tendrá peligro porque tú te expones a algo que es dejar espacio a tu espalda, pero creo que para eso somos defensas, para estar ahí en esos momentos".

¿Apuesta a corto o medio plazo?

Ahora mismo la gran duda es si Flick invertirá definitivamente en la pareja Cubarsí-Eric para el centro de la defensa. El alemán apostó por la fórmula 2+1 (Eric de mediocentro con Cubarsí y Gerard Martín en el centro de la defensa) cuando el equipo mostraba fragilidad defensiva, pero ahora ha recuperado a De Jong. Ante el Athletic Pau y Eric dejaron muy buenas sensaciones juntos.

Flick parece tener claro que hay que potenciar la salida de balón de Cubarsí y lo mantiene en el perfil derecho. Una apuesta decisiva ante el Athletic donde dio un clínic rompiendo líneas, mientras que Eric estuvo tan fiable como de costumbre esta temporada.

Con el asterisco de Araujo, ahora mismo cuesta imaginar que Flick no crea en Cubarsí-Eric como la pareja de centrales con el techo más alto de los que tendrá esta temporada.